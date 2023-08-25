Участница шоу "Холостяк" Мария Вебер об отношениях с Тимати

Участница шоу "Холостяк" поделилась, что чувствовала во время съемках в шоу и новой роли мамы.

По словам Марии Вебер, первый раз ей предложили участие в съемках "Холостяка" в 2019 году, но она отказалась – не чувствовала, что это то, что нужно в тот момент. Когда через два года девушке снова поступило подобное предложение, она поняла, что хотела бы побороться за победу.

При этом, как отмечает Мария Вебер, во время съемок она старалась максимально прожить новый опыт, она не думала о том, выберет ли ее Тимати. Когда они познакомились, по словам девушки, у них с рэпером возникло взаимное притяжение, в целом в тот момент ей хотелось, чтобы история продолжилась и за пределами проекта. Увы, победительницей Мария Вебер не стала, но сохранила от съемок приятные воспоминания, она называет этот опыт очень приятным.

Она рассказала и об отношениях с Тимати в настоящее время. По словам блогера, они с рэпером не общаются, но всегда рады друг друга видеть, если встречаются на каких-то мероприятиях.

После окончания шоу девушка встретила своего главного "холостяка" – предпринимателя Ивана Колобова. Прошлой осенью у пары родился сын. Мария Вебер поделилась с WomanHit, что поначалу мальчика хотели назвать Тимофеем или Добрыней, но когда он родился, пара поняла: это Мирон. Блогер наслаждается материнством и старается проводить с малышом как можно больше времени.