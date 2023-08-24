С какими проблемами звезды российского шо-бизнеса обращаются к психологам

Богатые тоже плачут. Какие проблемы беспокоят популярных людей в России?

Последние годы в российском обществе взят курс на поддержание ментального здоровья. Обращение к психотерапевтам не является чем-либо из ряда вон выходящим.

Представители шоу-бизнеса не стали исключением. Звезды российского шоу-бизнеса все чаще обращаются к психологу, чтобы решить свои проблемы.

Кандидат психологических наук, психолог Софья Сулим рассказал о том, в чем с помощью специалистов пытаются разобраться российские знаменитости. "Темы, связанные с любовными треугольниками, чаще всего, с тем, что не получается в здоровых отношениях находиться. Часто разводы. Есть много таких историй, когда живут с одними людьми, а встречаются с другими", — цитирует эксперта Пятый канал.

Психолог отметила два случая из практики, когда к ней обращались популярные личности. Первая история о том, как ее просили помочь разобраться, что делать дальше и чего вообще по-настоящему хочет человек. Во второй — звезда самостоятельно не могла выйти из любовного треугольника.

Кроме того, к специалисту обращаются с депрессиями и ощущением бессмысленности существования. Сулим подчеркнула, что проблемы у звезд и простых людей абсолютно идентичны, но прослеживаются разные способы их решения. Те, у кого больше финансовых возможностей, имеют чувство вседозволенности, в результате чего теряются границы.