С какими проблемами звезды российского шо-бизнеса обращаются к психологам

Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

Лента новостей

Четверг 24 августа

17:59С какими проблемами звезды российского шо-бизнеса обращаются к психологам 17:53Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 17:09Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора 15:3020 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины 14:41"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 14:15Врачи больницы в подмосковной Дубне спасли беременную и ее малыша 13:5656-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике 13:13"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее 12:52На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит SHAMAN 12:30Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына 11:29"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской 11:01Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки 10:46У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам 09:40"Превращают в простушку": названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука 09:01"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной 09:01Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита 08:20Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог 08:00Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта 06:09Почему кожа требует особого ухода осенью 04:17Как диета сказывается на памяти 02:21Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое 01:26Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга 22:08Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 21:2786-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты 20:41Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер 20:30В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей 20:17В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр 19:57"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 19:13Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова 18:20В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо 18:16Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 17:39Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане 16:41"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 16:18Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью 16:03Волочкова рассказала о домогательствах со стороны влиятельных мужчин 15:02Овдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 14:52Костомаров впервые вышел на лед после ампутации 14:00"Сбылся страшный кошмар": Дубцова упала на сцене во время концерта 12:15"Унижение женской сути": Рудова рассказала о своем отношении к эскорту 10:53Переживающая выгорание Семенович стала затворницей 09:12Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета 06:31Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью 04:09Тест: что изображено на известных картинах? 02:22Певица Рианна родила второго ребенка 00:23Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог 23:50В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей 18:38Умер итальянский певец Тото Кутуньо 16:28Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 13:10В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик 12:24Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

С какими проблемами звезды российского шо-бизнеса обращаются к психологам

С какими проблемами звезды российского шо-бизнеса обращаются к психологам
106

Богатые тоже плачут. Какие проблемы беспокоят популярных людей в России?

Последние годы в российском обществе взят курс на поддержание ментального здоровья. Обращение к психотерапевтам не является чем-либо из ряда вон выходящим.

Представители шоу-бизнеса не стали исключением. Звезды российского шоу-бизнеса все чаще обращаются к психологу, чтобы решить свои проблемы.

Кандидат психологических наук, психолог Софья Сулим рассказал о том, в чем с помощью специалистов пытаются разобраться российские знаменитости. "Темы, связанные с любовными треугольниками, чаще всего, с тем, что не получается в здоровых отношениях находиться. Часто разводы. Есть много таких историй, когда живут с одними людьми, а встречаются с другими", — цитирует эксперта Пятый канал.

Психолог отметила два случая из практики, когда к ней обращались популярные личности. Первая история о том, как ее просили помочь разобраться, что делать дальше и чего вообще по-настоящему хочет человек. Во второй — звезда самостоятельно не могла выйти из любовного треугольника.

Кроме того, к специалисту обращаются с депрессиями и ощущением бессмысленности существования. Сулим подчеркнула, что проблемы у звезд и простых людей абсолютно идентичны, но прослеживаются разные способы их решения. Те, у кого больше финансовых возможностей, имеют чувство вседозволенности, в результате чего теряются границы.

24 августа 2023, 17:59
Фото: Pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта

Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью

Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню

Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню
Церемонию прощания с Тото Кутуньо сняли на видео. Похороны певца Тото Кутуньо прошли в Милане.

Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора

Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора
Спортсмен Роман Костомаров принимает участие в шоу Ильи Авербуха. Полгода Роман Костомаров боролся с тяжелой болезнью, которая отняла у него стопы и кисти рук.

20 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины

20 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины
Супруги посетили загс, в котором зарегистрировали свои отношения много лет назад. В 2003 году Сергей Глушко и Наташа Королева стали мужем и женой.

"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику

"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику
Фанаты расхвалили снимок актрисы, на котором она выглядит необычайно похорошевшей. Елена Яковлева начала свою творческую карьеру еще в начале 80-х.

56-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике

56-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике
Звезда Голливуда поделилась откровенным снимком в социальных сетях. Через считанные дни, 2 сентября, знаменитая мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметит 57-й день рождения.

Выбор читателей

23/08СрдНарод требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 22/08ВтрУмер итальянский певец Тото Кутуньо 23/08СрдРаскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 23/08СрдОвдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 23/08Срд"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 23/08Срд"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу