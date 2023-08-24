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Четверг 24 августа

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20 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины

20 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины
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Супруги посетили загс, в котором зарегистрировали свои отношения много лет назад.

В 2003 году Сергей Глушко и Наташа Королева стали мужем и женой. Тогда в этот союз мало кто верил, считая, что чувства окажутся мимолетными и вскоре угаснут. Однако супруги по-прежнему вместе и счастливы как никогда. На днях, 21 августа, пара отметила 20-ю годовщину свадьбы.

Вот уже несколько дней исполнительница поздравляет себя и супруга с фарфоровой свадьбой. И вот, когда все поздравления с годовщиной уже, казалось, отгремели, звезда вновь порадовала подписчиков романтическим контентом. Оказалось, отпраздновать важную дату певица и стриптизер решили по-особенному.

Супруги приехали в Санкт-Петербург, чтобы восстановить события давно ушедших дней. Королева и Тарзан предались воспоминаниями и сыграли свадьбу во второй раз в кругу близких людей в честь годовщины. Сначала муж и жена прошлись по улицам города, а затем посетили загс, в котором их брак зарегистрировали 20 лет назад.

Чтобы событие получилось более реалистичным и запоминающимся, исполнительница надела фату и взяла белые розы в качестве букета невесты. Однако вместо белого платья на певице был надет наряд с цветочным принтом. Впрочем, впечатление это не испортило. Когда заветная подпись была поставлена, влюбленные вышли на крыльцо загса, где на них по традиции высыпали лепестки цветов.

"Изменила бы я свое решение 20 лет назад? Нет! Это такое счастье быть женой творческого охотника и воина, настоящего мужчины на все 200%", – подписала ролик Наташа Королева.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наташа Королева ответила на слухи о разладе в семье.

24 августа 2023, 15:30
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com. Коллаж:Дни.ру
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com. Коллаж: Дни.ру
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com . Коллаж:Дни.ру

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