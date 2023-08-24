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Четверг 24 августа

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"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской

"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской

Татьяна Плаксина опубликовала снимок в смелом платье, но то сокровенное, что оказалось открыто для чужих глаз, оценили не все.

Еще несколько лет большая часть поклонников была уверена, что Любовь Успенская никогда не найдет общий язык с единственной дочерью. Как известно, последние годы Татьяна Плаксина и ее знаменитая родительница отчаянно конфликтовали и скандалили прямо на глазах у публики. Однако не так давно семья воссоединилась.

Как любящая мать, Любовь Успенская готова на все, чтобы ее дочь была счастлива. Если раньше Татьяна славилась сомнительной репутацией, а многие ставили на ней крест, то за последнее время это изменилось. Сейчас Плаксина строит карьеру певицы под псевдонимом Pacha Tati и работает вместе со знаменитой родительницей. Кроме того, 33-летняя артистка прекрасно выглядит.

На зависть злопыхателям дочь Успенской преобразилась чуть ли не до неузнаваемости. Не заметить это трудно, ведь в блоге Плаксиной регулярно появляются новые снимки, на которых она выглядит все краше. Накануне певица в очередной раз похвасталась своей внешностью в социальных сетях, опубликовав свежий кадр.

На последнем фото Татьяна позирует в эффектном наряде, стоя боком к камере. Брюнетка облачилась в довольно смелое платье, поэтому некоторые части ее тела оказались открыты. В результате дочь Успенской сверкнула частично оголенной грудью перед своей аудиторией. Одни внешний вид артистки расхвалили, а другим показалось, что она позволила себе слишком многое.

"Ну зачем так изощряться", "Поскромнее надо", "Не надо себя так выставлять", – осудил сверкнувшую грудь Плаксину народ в комментариях.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Успенской выставила условия будущему мужу.

24 августа 2023, 11:29
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской

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