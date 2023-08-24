"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной

Экс-участница Comedy Woman раскрыла детали затянувшейся ссоры знаменитостей.



Как в большой и не слишком дружной семье, в шоу-бизнесе регулярно случаются конфликты и скандалы. Если на часть из них публика уже не обращает внимание, то другие, более громкие, могут обсуждаться не один месяц. Так произошло и со ссорой, разгоревшейся между телеведущей Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной.

В мае между девушками произошел конфликт из-за несостоявшихся съемок YouTube-шоу Галич "1-11". Ведущая публично обвинила Чеботину, которая должна была стать гостьей программы, в том, что та не пришла в назначенный день, хотя ее ждала съемочная группа и школьники.

Певица же в ответ заявила, что сорвала съемки не по своей прихоти, а из-за проблем со здоровьем. Кроме того, по ее словам, Галич не приглашала ее как участницу заранее, а лишь попросила выручить ее. Казалось, на этом скандалу стоило бы закончиться, а девушкам – помириться. Однако они не перестают выяснять отношения уже несколько месяцев.

Накануне свет на конфликт пролила бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава. Актриса не только близко общается с Идой Галич, но и знакома с нюансами съемок ее шоу, ведь сама принимала в нем участие. Поэтому она как никто другой знает, насколько тяжело организовать весь процесс, и считает, что Люся Чеботина должна была заблаговременно предупредить о своем отсутствии.

Впрочем, знаменитость не отрицает, что певицу действительно могло подвести здоровье. Однако Галич, по мнению Варнавы, вылила детали случившегося на публику не из вредности, а из-за того, что вторая сторона не отвечала на звонки.

"Это был такой крик, потому что рушился процесс. К тебе, как к автору и ведущей, будут претензии", – предположила экс-участница Comedy Woman.

Как бы там ни было, конфликт, очевидно, слишком затянулся. Девушки продолжают выяснять отношения, и, по словам Екатерины Варнава, к скандалу подключили менеджеров и директоров. Актриса считает, что Галич и Чеботина настолько увлеклись ссорой, что забыли, с чего все начиналось.

Ранее "Дни.ру" писали, что Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич.