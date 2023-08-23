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Среда 23 августа

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Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?
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Яна Чурикова, кажется, не нравится поклонникам "Голоса".

Скоро в эфир выйдет шоу "Голос. Уже не дети", в котором примут участие вокалисты из детских сезонов проекта. Ведущей вновь станет Яна Чурикова, которая заменила Дмитрия Нагиева в прошлом году. Но зрители выражают недовольство. Они хотят возвращения 56-летнего телеведущего. Чурикова их не устраивает.

Как пишут интернет-пользователи, Яна находится не на своем месте. Ей стоит покинуть студию "Голоса" и больше никогда не возвращаться. "Позорище", "Дима, хватит уже! Пора возвращаться!", – комментируют зрители анонс нового сезона вокального проекта. Как отмечает "Экспресс-газета", в случившемся виноват сам Нагиев, который с прошлого года по своему желанию ушел в творческий отпуск.

Напомним, Яна Чурикова на телевидении почти 30 лет. Зрители хорошо помнят, как она вела такие шоу, как "Фабрика звезд", "Золотой граммофон" и "Жестокие игры". Удивительно, что много лет Чурикова устраивала народ как ведущая развлекательных передач, а сейчас подвергается критики. Может, Яны стало слишком много?

Ранее Яна Чурикова рассказала о происшествии на проекте "Фабрика звезд". По словам телезвезды, она тогда чуть не погибла прямо во время съемки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

23 августа 2023, 22:08
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспресс-газета• Требует проверки

Фоторепортаж

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

Ведущая Яна Чурикова и певец Дима Билан.
Певец Пьер Нарцисс.
Ведущая Мария Кравцова (Марика).
Диджей Грув (Евгений Рудин).
Певица Юлия Волкова.
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов.
Певец, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий).
Актриса, певица Анастасия Задорожная.
Участник группы "Гости из Будущего" Юрий Усачев.
Журналист, блогер Юрий Дудь.
Музыкант Найк Борзов.

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