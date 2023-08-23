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Среда 23 августа

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"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу

"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу
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Виктория Лопырева эмоционально отреагировала на сплетни о себе.

Не так давно в светской тусовке и в интернете стали активно обсуждать личную жизнь певицы Алсу, которая внезапно стала появляться на мероприятиях без мужа и обручального кольца, а потом сделала в Сети несколько грустных публикаций. Многие стали подозревать артистку и ее супруга Яна Абрамова в разводе, но ее директор решил успокоить фанатов. Мол, нет причин для переживаний. В семье знаменитости все хорошо.

Но сплетники замолкать не стали. Они даже объявили: любовница Абрамова – Виктория Лопырева. 40-летняя телезвезда решила отреагировать на этот слух. Сделав публикацию в популярной соцсети, она дала понять, что сплетня о ее романе с бизнесменом – это чей-то вброс.

"Последние желтые "новости" не оставляют шанса промолчать. Вы что там курите, девушки?", – возмутилась Лопырева.

Она заявила, что никакого "сериала" о любовнице не будет. Мол, пора расходиться.

Напомним, Виктория Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Модель и предприниматель воспитывают четырехлетнего сына Марка Лионеля. Семья живет за границей. Модель то и дело показывает подписчикам в запрещенной соцсети свою роскошную жизнь.

23 августа 2023, 19:57
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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