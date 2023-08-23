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Среда 23 августа

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Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова

Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова
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Роман Костомаров растрогал публику своим появлением на льду.

То, что пережил Роман Костомаров, нельзя пожелать даже врагу. Страшная болезнь привела к ампутации ноги и кистей рук. Для фигуриста такой исход является весьма трагичным, но он отнесся к случившемуся философски и нашел в себе силы жить дальше.

Костомаров постоянно тренируется. И не только для того, чтобы прийти в форму. Спортсмен привыкает к протезам на ногах. Можно сказать, учится ходить заново. Оценить его успехи смогла публика. Роман вышел на лед в конце выступления его жены Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Фигурист в кроссовках подошел к откатавшей номер жене и трогательно ее обнял.Публика взорвалась аплодисментами.

В недавней беседе с журналистами Авербух рассказал, что идея выхода Романа на лед является совместной. Мол, Костомаров выступил за скорое возвращение его жены к работе, после чего пришла мысль о его возможном появлении на шоу. Фигурист, по словам Ильи, не хотел быть в стороне.


Говоря о планах Костомарова, Авербух рассказал, что Роман продолжит выходить на лед пока в таком формате. Продюсер дал понять, что спортсмен пока не собирается надевать коньки. "Дальше будем смотреть", – сказал Илья.

23 августа 2023, 19:13
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
mk.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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