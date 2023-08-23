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Среда 23 августа

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Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной

Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной
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Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, вероятно, не хотела, чтобы данные о смерти ее супруга появились в интернете, но все тайное становится явным.

Целый месяц Наталья Рагозина скрывала смерть 58-летнего возлюбленного Вадима Меркина, за которого вышла замуж в прошлом году. Лишь на днях общественности стало известно о кончине мужчины. Правда, не была ясна причина, по которой супруг спортсменки отошел в мир иной. Журналисты все-таки выяснили подробности.

Оказывается, Вадим, проживающий вместе со знаменитой женой и ребенком в Израиле, отправился в Москву по работе, но во время поездки его состояние резко ухудшилось. По данным СМИ, мужчину доставили в столичный медцентр, где ему и поставили неутешительный диагноз – токсический гепатит.

Вадиму стало плохо из-за высокой концентрации в организме вещества, которое является токсичным для печени. Неизвестно, воздействие яда было однократным в большом количестве или в течение долго времени – в малом.

Позже супруга Рагозиной перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи продолжали бороться за его жизнь, но попытки специалистов оказались тщетными.

Вадим Меркин владел четырьмя компаниями, которые связаны с арендой недвижимости и рекламой. В сентябре 2022 года Наталья Рагозина родила от супруга дочь. В Израиль семейство переехало во время беременности спортсменки.

23 августа 2023, 18:16
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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