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Среда 23 августа

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Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью

Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью
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Тимати и Алена Шишкова были вместе несколько лет, у пары подрастает дочь Алиса.

После расставания модель ушла в тень. Время от времени женщина все же появлялась на публике, а затем получала порцию ненависти в свою сторону: народ и пресса критиковали ее за странный внешний вид, одутловатое лицо и болезненную худобу.

Как оказалось, у Алены Шишковой действительно были проблемы со здоровьем. В личном блоге модель рассказала, что восемь лет пыталась справиться с расстройством пищевого поведения (РПП) – булимией и анорексией. Помимо этого, у экс-подруги Тимати была серьезная зависимость от мочегонный препаратов.

По словам Шишковой, ее случай борьбы с РПП был нетипичным именно из-за того, что она сидела на мочегонных. Модель очень хотела набрать вес, но не могла отказаться от препаратов, так как сразу же отекала. Постепенно организм перестал справляться, у Алены Шишковой начались судороги и обмороки.

Свои проблемы она скрывала даже от родных, практически перестала выходить из дома. В итоге модель отказалась от еды и воды, постоянно "возвращала" все съеденное, потому что не могла смотреть на себя в зеркало из-за отеков.

Весной этого года проблемы достигли критической отметки, и Шишкова обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения, куда поступила с весом 45 килограммов при росте под 180 сантиметров. В клинике она провела два с половиной месяца, где с ней работали медики и психологи. За это время модель набрала 15 килограммов и продолжает проходить реабилитацию.

"Врачам удалось перезапустить мой организм. Удалось побороть зависимость к мочегонным препаратам", – рассказала Алена Шишкова.

23 августа 2023, 16:18
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

Алиса родилась ростом 53 см и весом 4 кг.
Тимати души не чает в дочке.
Прошлый день рождения Тимати устроил в "белой" стилистике.
С дочкой проводит время и мать, модель Алена Шишкова.
Девочка растет любознательным ребенком.
Алиса обожает прыгать на батуте.
Тимати часто фотографирует дочку.
Папа и дочь много позируют вместе.
Алиса среди роскоши.
Говорят, девочка живет в Доминикане.
Солнце и тепло очень важны для развития ребенка.
Девочка растет пацанкой.
Тимати и Алиса не прошли мимо нынче модного family look.
У Алисы весьма прогрессивные игрушки.
Алиса обожает зверушек и птиц.
Папа и дочь счастливы вместе.
Иногда Алиса носит корректирующие очки.
Алиса носит модную стрижку.
Тимати старается уделять дочери много внимания.
Тимати очень любит Алису.

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