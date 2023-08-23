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Среда 23 августа

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Костомаров впервые вышел на лед после ампутации

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации
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Впервые за долгое время Роман Костомаров снова вышел на лед. Зрители встречали спортсмена стоя.

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров снова вышел на лед. Появление спортсмена зрители встретили громкими аплодисментами, почти все поднялись со своих мест.

Роман предстал перед публикой на шоу Ильи Авербуха "Письма любви", который состоялся в курортном в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в момент выступления своей супруги Оксаны Домниной. Олимпийский чемпион впервые показался на публике после тяжелой болезни и ампутации конечностей, передает "Царьград"

Серебряный призер Олимпиады 2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт рассказал, что считает поступок Костомарова волевым. "Конечно, произошло очень сильное и трогательное событие – Роман вышел на лед. Мало того, что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером", — цитируют его СМИ.

Ранее "Дни,ру" писали о том, что Роман Костомаров уже несколько месяцев учится жить и передвигаться с помощью протезов. Фигурист учится заново двигаться, и, судя по всему, сдаваться не намерен. На этот раз он начал бегать с новыми конечностями.

23 августа 2023, 14:52
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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