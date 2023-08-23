"Сбылся страшный кошмар": Дубцова упала на сцене во время концерта

Певица рассказала о неприятном инциденте, в результате которого повредила ногу.

Ирина Дубцова – одна из самых известных и востребованных певиц страны. Артистка уже много лет на сцене и, очевидно, чувствует себя под прицелом софитов как рыба в воде. Но несмотря на большой опыт, как и любой другой человек, она не застрахована от непредвиденных ситуаций во время выступлений.

Накануне Ирина Дубцова вышла на связь в личном блоге и пожаловалась подписчикам. Как сообщает "Общественная служба новостей", певица рассказала о неприятном инциденте во время минувшего концерта в Сочи. Артистка поделилась, что упала на сцене.

По словам знаменитости, она всегда выступает в обуви на высоких каблуках и платформе. В доказательство Дубцова показала роскошные туфли бежевого цвета. При этом сцена в концертных залах, как сообщила певица, нередко бывает неровной. Судя по всему, этот раз был не исключением. Звезда пожаловалась, что споткнулась во время выступления и повредила ногу.

"Сбылся один из моих самых страшных кошмаров", – пожаловалась Дубцова.

По словам артистки, последние две песни ей пришлось петь с болью в ноге. К счастью, серьезных травм Дубцова не получила, поэтому помощь медиков ей не потребовалась.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ирина Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни. Сейчас певица не жалеет денег на наследника, но она уверена, что так будет не всегда.