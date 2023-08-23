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Среда 23 августа

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Певица Рианна родила второго ребенка

Певица Рианна родила второго ребенка
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Барбадосская певица и ее бойфренд стали родителями еще в начале августа.

Рианна объявила о новой беременности спустя всего полгода после появления на свет первого ребенка. Сын пары появился на свет в мае 2022 года, а уже в феврале 2023-го артистка появилась на Супербоуле с округлившимся животом.

Как и в первую беременность, Рианна выбирала для выходов в свет экстравагантные и отчасти провокационные образы, не стесняясь показывала свое тело. Многие уверены, что именно Рианна ввела "моду" на голый живот среди беременных.

Однако о рождении ребенка и Рианна, и ее возлюбленный рэпер Раким Майерс, более известный под псевдонимом A$AP Rocky, до сих пор не сообщили. О том, что у пары на свет появился второй малыш, стало известно изданию TMZ. По слухам, певица во второй стала мамой еще в начале августа.

Пол ребенка Рианна не раскрывала. Предположительно, у нее должна была появиться на свет дочь. Однако поклонники сделали об этом вывод, потому что сразу после рождения первенца звезда заявила, что мечтает родить своему сыну сестренку. ОСН отмечает, что у пары родился второй сын.

23 августа 2023, 02:22
Фото: Photo Image Press / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
TMZ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скандальные фотосессии Рианны

CR Fashion Book, 2016 год.
Появление практически полностью обнаженной Рианны на обложке журнала GQ вызвало большой резонанс в обществе.
Французский мужской журнал Lui переосмыслил и воссоздал обложку 1972 года, поместив на нее Рианну топлес с пирсингом сосков. На певице ничего не надето, кроме розовых плавок, панамы и множества украшений. Этот яркий номер увидел свет летом 2014-го.
Артистка смело разделась и на съемках для FHM, прикрыв пышную грудь зонтиком довольно скромных размеров.
Интересно, что в одном и том же наряде - полосатом купальнике и желтых шортах - певица появилась на обложках двух разных журналов.
Интересно, что в одном и том же наряде - полосатом купальнике и желтых шортах - певица появилась на обложках двух разных журналов.
Рианна покорила своих фантов сексуальным образом, в котором она предстала на обложке Vogue.

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