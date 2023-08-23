Певица Рианна родила второго ребенка

Барбадосская певица и ее бойфренд стали родителями еще в начале августа.



Рианна объявила о новой беременности спустя всего полгода после появления на свет первого ребенка. Сын пары появился на свет в мае 2022 года, а уже в феврале 2023-го артистка появилась на Супербоуле с округлившимся животом.

Как и в первую беременность, Рианна выбирала для выходов в свет экстравагантные и отчасти провокационные образы, не стесняясь показывала свое тело. Многие уверены, что именно Рианна ввела "моду" на голый живот среди беременных.

Однако о рождении ребенка и Рианна, и ее возлюбленный рэпер Раким Майерс, более известный под псевдонимом A$AP Rocky, до сих пор не сообщили. О том, что у пары на свет появился второй малыш, стало известно изданию TMZ. По слухам, певица во второй стала мамой еще в начале августа.

Пол ребенка Рианна не раскрывала. Предположительно, у нее должна была появиться на свет дочь. Однако поклонники сделали об этом вывод, потому что сразу после рождения первенца звезда заявила, что мечтает родить своему сыну сестренку. ОСН отмечает, что у пары родился второй сын.