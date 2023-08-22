Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог

Певица Натали овдовела около меньше месяца назад. С момента смерти Александра Рудина не прошло и 40 дней, а Натали уже выступила на празднике в честь дня города в Нижнем Новгороде.