Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой

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Вторник 22 августа

09:19Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России 09:01Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 08:00Почему лечение зубов стоит так дорого 06:14Нужно ли варить грибы перед жаркой 04:02Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах 02:23Климатолог предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России 00:12Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов 21:37На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп 20:17В московском пруду утонула 11-летняя девочка 19:40В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков 18:27Первый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 17:33Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей 11:14С трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос 09:21Синоптик рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве 08:205 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону 08:00Пришедший к людям медведь пуститься наутек при виде большого кота – видео 06:31"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино 04:21Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело 02:29"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь": как научить ребенка принимать критику и реагировать на нее? 00:26Ключ от дома, где деньги лежат: экономист назвал лучшие способы хранить сбережения 22:43Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни 22:18Что мы будем носить осенью 2023: главные тренды сезона 20:03От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса 19:26Близкие раскрыли размер гонораров Градского за выступления 17:41Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуфа 17:16Погибла популярная участница шоу "Пацанки" Юлия Михайлова 16:09Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года 14:44Бородину не узнать после кардинальной смены имиджа 13:40МакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением 12:35Мать Бритни Спирс в ярости из-за развода дочери 08:04Такого не видели никогда: ленивец задал жару напавшему на него хищнику 06:03"Это для тех, у кого есть глаза": Виктория Боня о любимой книге 04:32Топ-3 пластических операций для молодых мам 02:33Шведский стол для белок: в Сети набирает популярность видео с трапезой зверей у окна 00:11Как понять, подслушивают ли вас через телефон? 22:07Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением 20:06Звезды на даче: Валерия, Лолита и другие позируют без прикрас 17:40157-килограммовая жительница Подмосковья шесть месяцев не замечала беременность 17:10"И во что она превратилась?": певец Данко расстроен изменениями Волочковой 15:54Скончался актер из "Бриллиантовой руки" и "Золотого теленка" Игорь Ясулович 15:32Никас Сафронов рассказал, почему Азиза перестала выходить на связь 14:16Ставшая матерью Бондарчук ответила на негатив: Гармонии всем, кого заботит, каким образом родился 13:32Бородину обвинили во вреде дочерям: Они ведь еще маленькие 12:40Бритни Спирс вышла на связь после новостей о разводе с фитнес-инструктором 11:33Андрей Разин собрался захоронить "святую" частицу Юры Шатунова в храме имени себя 10:18Как себя мотивировать? Отвечает психолог 08:00Эксперты раскрыли причину увеличения спроса на квартиры-студии 06:40Актер Иосифов рассказал о заработке за главную роль в фильме "Буратино"
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Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой

Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой
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Слухи о проблемах в паре снова появились в СМИ.

Ян Абрамов и певица Алсу поженились в 2006 году. У супругов трое детей, но слухи об изменах бизнесмена и разводе возникают с завидной регулярностью вот уже несколько лет.

"Ян Абрамов увлекся белокурой легендой Дубая. На В начинается, на Лопырева заканчивается", – пишут в телеграм-канале "Антиглянец".

Ранее мужу певицы приписывали роман с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Анонимный инсайдер даже уверял, что видел их вместе.

Несмотря на то что Алсу никак не реагирует на подобные разговоры, в Сети заметили, что певица стала очень похожа на одну из девушек из запрещенной соцсети с картинками. Некоторые путают певицу как раз с Анастасией Решетовой, которая, кстати, также давно обосновалась в Дубае.

Виктория Лопырева тоже дама несвободная. Бывшая Мисс Россия – 2003 давно живет за границей и замужем за предпринимателем Игорем Булатовым. Их отношения также начались со скандала, так как ради модели мужчина ушел из семьи. Самое пикантное, что бывшей женой Булатова была подруга Лопыревой.

Тата Карапетян узнала об измене мужа после публикации фотографий, на которых он отдыхал с белокурой и уже беременной подругой. По словам предпринимательницы, с тех пор она с ним не виделась. От Игоря у Таты двое детей.

22 августа 2023, 09:01
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Антиглянец"• Требует проверки

Фоторепортаж

Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

"Золотой голос России" Николай Басков и модель Виктория Лопырева.
Певица Анна Семенович.
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия.
Певица Алсу.
Певица Кристина Орбакайте.
Певица Елка.
Ведущие церемонии Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
Певица Таисия Повалий.
Певица Валерия.
Певица Наташа Королева.
Певица Полина Гагарина.
Певица Натали разбавила черно-серебристую гамму нарядов.
Певица Лена Темникова и вовсе вышла к зрителям в спортивном костюме.
Участница группы Iowa Екатерина Иванчикова.
Певица Анжелика Варум (за роялем Игорь Крутой).
Певица Вера Брежнева.
Легендарная артистка София Ротару.
Певица Нюша.
Певица Ани Лорак.

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