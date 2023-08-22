Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой

Слухи о проблемах в паре снова появились в СМИ.

Ян Абрамов и певица Алсу поженились в 2006 году. У супругов трое детей, но слухи об изменах бизнесмена и разводе возникают с завидной регулярностью вот уже несколько лет.

"Ян Абрамов увлекся белокурой легендой Дубая. На В начинается, на Лопырева заканчивается", – пишут в телеграм-канале "Антиглянец".

Ранее мужу певицы приписывали роман с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Анонимный инсайдер даже уверял, что видел их вместе.



Несмотря на то что Алсу никак не реагирует на подобные разговоры, в Сети заметили, что певица стала очень похожа на одну из девушек из запрещенной соцсети с картинками. Некоторые путают певицу как раз с Анастасией Решетовой, которая, кстати, также давно обосновалась в Дубае.

Виктория Лопырева тоже дама несвободная. Бывшая Мисс Россия – 2003 давно живет за границей и замужем за предпринимателем Игорем Булатовым. Их отношения также начались со скандала, так как ради модели мужчина ушел из семьи. Самое пикантное, что бывшей женой Булатова была подруга Лопыревой.

Тата Карапетян узнала об измене мужа после публикации фотографий, на которых он отдыхал с белокурой и уже беременной подругой. По словам предпринимательницы, с тех пор она с ним не виделась. От Игоря у Таты двое детей.