Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог

Парапсихолог Джулия Лу предположила, что творится в браке Примадонны.

Артистка замужем за иноагентом Максимом Галкиным 12 лет, а в отношениях и того больше – все 22 года. Вначале звезда рассказывала о невероятной страсти к молодому юмористу, которая и стала причиной развода с Филиппом Киркоровым. Впрочем, не все верят в искренность Аллы Пугачевой, намекая на нетрадиционные предпочтения Максима Галкина.

Парапсихолог Джулия Лу считает, что с браком Примадонны действительно не все в порядке. По ее словам, на самом деле артистка жалеет о своем решении покинуть страну вместе с супругом-иноагентом. Вероятно, из-за этого у певицы также испортились отношения в семье, ведь у мужа и жены совершенно разные взгляды на мир, а всю "кашу" с отъездом заварил именно Максим Галкин*.

"Они друг для друга чужие люди. Они всеми силами пытаются продемонстрировать гармоничность и семейный очаг, но на самом деле это всего лишь картинка", – говорит Джулия Лу.

Более того, парапсихолог считает, что Аллу Пугачеву ждут серьезные проблемы со здоровьем на фоне переживаний.

Пока же в Сети обсуждают изможденный вид Примадонны, которая недавно появилась на шоу Лаймы Вайкуле в коротких шортиках, открывших тонкие ноги. На видео было заметно, что артистке трудно шевелиться.

*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.