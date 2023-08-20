Помог психотерапевт: Айза поборола зависимость от Гуда

Айза продолжает бороться с проблемами в личной жизни. Знаменитости помогает личный психотерапевт.



Айза Анохина рассказала о новом этапе в личной жизни. Звезда призналась, что победила зависимость от рэпера Гуфа. Теперь она намерена «сепарироваться» от второго супруга Дмитрия Анохина.



Звезда добавила, что выстраивать границы со вторым экс-супругом после расставания было крайне болезненно. Она также сообщила поклонникам, что оказалась в не самой приятной жизненной ситуации. Однако бороться с ментальными проблемами ей помогает психотерапевт.

«Вот думаю, как это, когда в жизни появляется мужчина, и помимо того, что ему нужно смириться с чужими детьми, так еще и с мужьями. Короче, я в огне! И мне сильно больно!», — отметила звезда.

Анохина подчеркнула, что в ее жизни появился новый мужчина. По ее словам, он иностранец, который не знает русского языка.