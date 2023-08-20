Бородину не узнать после кардинальной смены имиджа

Ксения Бородина удивила поклонников. Ведущая кардинально сменила имидж.



Ксения Бородина всегда находится в центре внимания общественности. Любое преображение знаменитости моментально привлекает внимание светских обозревателей.

Телеведущая сделала новую прическу. На выбор звезды повлиял звездный стилист Алеко Надирян. Стоит отметить, что не всем пришлось по вкусу преображение бывшей ведущей "Дома-2". Мнение поклонников об изменении во внешности блогера разделились.

Знаменитость опубликовала новый снимок в социальной сети. Ксения сообщила, что посетила звездного стилиста Алеко Надиряна. Именно он сделал ей челку. "Не бойтесь экспериментировать. Ну и потом, Алеко умеет убеждать!", — подписала кадр Ксения.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксению Бородину обвинили во вреде дочерям. Знаменитость рассказала, что ходит вместе с наследницами на маникюр.



Одна из подписчик заметила, что этот вид покрытия вреден для ногтей, особенно для детских, но Ксения Бородина все равно почему-то разрешает девочкам эти процедуры. Знаменитость не считает нужным прислушиваться ко мнению посторонних людей.