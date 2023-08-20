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МакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением

МакSим впервые вышла на сцену после после скандала с сорванным выступлением
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Певица Максим дала первый концерт после завершения курса лечения от зависимости. Выступление знаменитости состоялось 19 августа.

Артистка порадовала гостей мероприятия своими главными хитами. Так, например, со сцены прозвучала композиция "Мой рай". Поклонники артистки подпевали кумиру.

Помимо артистки на сцене выступили Slava Marlow, Хабиб, Kara Kross, Ислам Итляшев и группа "Мураками". Завершится же шоу ночной дискотекой, темп которой зададут "Иванушки International", Нюша и Arina Mur.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад певицапризналась в алкогольной зависимости. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы. Однако выпивка лишь негативно отразилась на жизни певицы.

Ранее МакSим призналась в том, что получает огромную поддержку от семьи. Особенно от отца, который в свое время также был зависим от алкоголя. Она раскрыла историю своей семьи, отметив, что в какой-то момент ее папа принял решение в пользу жены и дочери, отказавшись от упортребления.

В конце весны произошел громкий скандал с отменой концертов артистки. По Сети разлетелись ролики, на которых певица еле держится на ногах и с трудом открывает рот, стоя на сцене. Тогда же поползли слухи о проблемах со здоровьем.


20 августа 2023, 13:40
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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