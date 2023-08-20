Мать Бритни Спирс в ярости из-за развода дочери

Мама Бритни Спирс недовольная поступком ее избранника. Предпримет ли мать звезды какие-либо действия ?



Одна из главных тем для таблоидов на сегодняшний день – развод Бритни Спирс. Муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари подал документы на развод.

Поклонники были расстроены этим известием. Мать звезды также осталась не в восторге от случившегося. Женщина буквально пришла в ярость.



"Линн в ярости от того, что Сэм бросил Бритни. Он дал клятву быть рядом с ней в болезни и здравии — и он знал, что она была нездорова", — цитирует источника Пятый канал.

Стоит отметить, что пара прожила в браке 14 месяцев. Каким бы ни был их союз, мужчина решил подать на развод. Причиной послужило то, что он уверен в измене супруги.

Развод прокомментировал и сам Сэм. Он попросил публику, которые активно следят за событиями быть добрее и внимательнее. Мужчина подчеркнул, что это касается в том числе и СМИ

"После шести лет любви и преданности друг другу, мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем сохранять любовь и уважение, которые у нас есть, я всегда желаю ей самого лучшего", — написал он.