"Обнимаю нашего новорожденного": Стриженова разместила фото

У актрисы дел невпроворот, но она успела поделиться радостью. Также Екатерина Стриженова сообщила о планах.

Человек со светлой душой легко находит повод порадоваться за другого. Эта российская артистка старается излучать позитив. А на днях у нее нашлась объективная причина объявить о волшебном чувстве, которое ее переполняет. Екатерина Стриженова заговорила о любви в особенную дату.

В последний день минувшего месяца артистка разместила в телеграм-канале фото, где предстала в объятиях ведущего капитал-шоу "Поле чудес". Да не случайно! Просто 31 июля Леонид Якубович отметил 78-летие, а Екатерина Стриженова решила его поздравить.

"С удовольствием обнимаю нашего новорожденного Леонида Аркадьевича!" — начала праздничную речь яркая брюнетка. Актриса уточнила, что седовласый шоумен ведет бурную деятельность, включая экстремальное хобби, спорт и написание книг. Екатерина Стриженова добавила, что Леониду Якубовичу досталась главная роль в театральной пьесе.

"В сентябре обязательно пойду на премьеру, а сегодня просто хочу сказать, что ЛЮБЛЮ!" — подписала кадр знаменитость.

Поздравление удалось на славу. Поклонники присоединились к процессу в комментариях. "Мужчина на все времена", "Долгая лета!" — дополнили теплые слова фанаты. Однако не оставил ни строчки сам именинник. Возможно, Екатерина Стриженова получила от него благодарность лично или на другой сетевой площадке.