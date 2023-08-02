"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми

Жена Евгения Плющенко всегда ставила семью выше, чем просто ячейку общества. Поэтому теперь Яна Рудковская просто не может молчать.

В личной жизни светской львицы все прекрасно: любимый муж, чудесные наследники. Но пытливый ум так и норовит переключить внимание на скандал в чужой семье. На этот раз продюсер сосредоточилась на Бритни Спирс. 48-летняя Яна Рудковская решила поделиться мнением с подписчиками.

В телеграм-канале звезда проинформировала, что голливудская дива не смогла поладить со своими сыновьями. Те якобы "не особо церемонятся с чувствами матери", готовы переехать на Гавайи не попрощавшись. Яна Рудковская обвинила мальчиков в жестокости и проанализировала проблемы певицы.

Таким образом, будучи человеком публичным, продюсер раздула конфликт с детьми, который возник у Бритни Спирс. Ведь чем активнее болезненные слухи обсуждают в общественном пространстве, тем острее встает проблема нахождения компромисса. Более того, Яна Рудковская подстегивает фанатов поп-исполнительницы: они переживают кумиру, не имея возможности помочь.

По словам российской знаменитости, со временем в этой семье ситуация только усугубляется, восстановить отношения с детьми становится все сложнее. Бритни Спирс не видела отпрысков уже больше года, и Яна Рудковская считает, что это ее недоработка.

"Не знаю, чем вызвана такая жестокость, но сомневаюсь, что это действительно как-то связано с ее откровенными фото, не так уж много обнаженки Бритни постит. Возможно, про то неадекватное поведение. Зато она несколько раз поделилась архивными фотографиями сыновей в своем аккаунте, отчего наблюдать всю ситуацию становится только тоскливее", — написала Яна Рудковская.