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Среда 2 августа

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"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным
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Отношения в семье непростые. Актер Алексей Панин своеобразно любит 15-летнюю дочь.

Воспитывать подростка противоположного пола в одиночку довольно-таки непросто, но артист подошел к этому вопросу с большим энтузиазмом. Правда, наследница Анна признается: часто ее звездный отец ведет себя по-детски. Бывает, что дочь обращается к мужчине по имени и делает замечания. Но не все печально. По крайней мере, Алексей Панин старался быть хорошим.

В интервью Ксении Собчак девушка рассказала о жизни за закрытыми дверями дома. Каждый день проходит для нее непредсказуемо. Благодаря родителю, она будто вечно катается на американских горках. Алексей Панин не дает заскучать.

Анна не осуждает провокационные поступки отца, поэтому ей никогда не было за него стыдно. "Мы вообще идеально друг другу подходим", — объявила дочь о связи артистом.

Когда актер поступает как ребенок, девушка берет на себя роль родителя. А когда у нее самой случаются истерики, Алексей Панин сдерживает ее эмоции как старший товарищ.

Наследница звезды призвала народ не вмешиваться в чужую жизнь. Анна не понимает, почему баловство отца всегда отождествляют с ее будущим, ведь она другой человек.

На той почве девушка даже вступала в драку со сверстниками. В школе ее травили из-за видео, на которых фигурирует Алексей Панин. Однако Анна научилась бороться с негативными чувствами без кулаков. Как передает сайт VSE42.RU, избавлению от стресса способствуют саморазвитие и эстетические удовольствия.

При этом 15-летняя дочь актера не горит желанием жить в Испании. "Царьград" пишет, что девушка хотела бы прилететь в Россию, но пока не получается. Остается надеяться, что Алексей Панин разрешит Анне упорхнуть из дома, если она решит насовсем вернуться в Москву.

2 августа 2023, 11:00
Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Youtube/"Осторожно: Собчак"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялся Алексей Панин

Одним из первых крупных появлений Алексея Панина в кино стала роль Пысы во всенародно любимой картине "ДМБ".
В военном фильме "В августе 44-го..." актер сыграл водителя грузовика Борискина.
Более масштабную роль - сержанта Кости Мамочкина - досталась ему в картине "Звезда".
Еще раз надел военную форму времен Великой Отечественной войны актер надел в 2009 году на съемках фильма "И была война".
В картине "Сивый Мерин" Панин сыграл главную роль капитана Яшина.
А во втором сезоне сериала "Сыщик районного масштаба" он воплотил на экране образ Сереги Кошкина.
Не чужд Алексей Панин и романтики, что доказывает его роль в драме "И все-таки я люблю...".
Во второй части ленты "Четыре таксиста и собака" Алексей Панин сыграл Мачо.
Сейчас Алексей Панин больше известен по скандальным заголовкам, регулярно появляющимся в СМИ. однако это не значит, что он перестал сниматься. На YouTube появилось его шоу "Хайповости", где в непринужденной манере актер рассказывает о последних событиях в России и мире.

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