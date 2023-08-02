Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать

Поплавская грубо унизила Пугачеву Тесты Умер муж певицы Натали Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом "Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

Лента новостей

Среда 2 августа

09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов с животными 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем? 04:12"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы 02:03Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция 00:01Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе 23:50Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии 23:40Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину 23:30Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер 23:15В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера 22:00В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников 20:00Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 18:00"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 16:30"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 16:00"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви 14:14Виктор Логинов из "Счастливы вместе" раскрыл свой главный страх 13:53"Суд назначил наказание": рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона 13:18Муцениеце показала поклонникам Пизу 11:01Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 09:26"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте 08:35Море слез: звезда сериала "Эйфория" скончалась в 25 лет 08:03Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте 06:05Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно 04:10Почему жена изменяет: 5 насущных причин 02:05Стрижка волос: гороскоп на август 2023 года по лунному календарю 00:22Как спастись от жары в квартире 00:013 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия 22:49Как обезопасить себя в период "голубой" Луны 22:32В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал с балкона девятого этажа 22:17В Ростовской области ребенок утонул в бассейне у дома 22:07В Чертаново задержали четырех подозреваемых в изнасиловании 21:55В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука 21:03Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней 19:54Подключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 18:13Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая 16:35Психиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали 13:08"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 11:03Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года 10:58Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится 09:51"Лучше налом": за концерт Орбакайте в России требуют 5 млн рублей 08:57Россияне погрязли в долгах за ЖКУ из-за снижения доходов 06:08Отекают ноги в жару: что делать 04:38Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса "Мисс Москва 2023" 02:33Невролог назвал опасное последствие депрессии 00:395 главных правил удачных покупок на распродаже 22:06Тест: помните яркие роли Александра Ширвиндта в кино? 20:08Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии 19:07Как Пресвятая Дева: Марию Аронову повесили в метро 18:11"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать

Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать
228

Певица резко высказалась насчет коллеги. Алла Пугачева опять не в фаворе.

Жизнь Примадонны вдали от родины напоминает шоу, за которым следят даже на большом расстоянии. Далеко не все могут смириться, что звезда резко отказалась от России и начала рассекать по разным странам в поиске друзей. Именитая Алла Пугачева назвала соотечественников холопами и рабами, а себя к их числу даже не причислила — высокомерие налицо.

Кто только ни обращает внимания на певицу, даже представители власти. Как передает "Царьград", депутат Елена Драпеко заговорила о запрете на въезд Аллы Пугачевой в РФ вместе с мужем-иноагентом.

Плюс ко всему, Примадонна притягивает взгляды косметологов, которые удивляются ее изменениям внешности. А ведь артистке уже 74 года, пора и о душе подумать! Как пишет ОСН, предположительно Алла Пугачева сделала лифтинг трех зон лица.

Не унимаются и российские артисты. Шоу-бизнес только и делает, что обсуждает исполнительницу хита "Арлекино". Вот и Наталья Штурм внесла вклад в общее дело, раскритиковав волосы жены иноагента. По ее словам, Пугачевой подойдет другой имидж.

"Артисткам надо с годами менять свой стиль. Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны – длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую", — сбила спесь с Аллы Пугачевой коллега.

2 августа 2023, 09:40
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Натальи Штурм✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

"Алла будет в дурдоме петь": Поплавская опустила Пугачеву ниже плинтуса

"Я снимаю стресс": нагая Наталья Штурм позирует за "спасибо"
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов с животными

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов с животными
Посмотрите на эти фото, чтобы ответить на вопрос. Кто вышел лучше: звезды или животные? С точки зрения биологии человек — самый многочисленный и широко распространённый вид приматов.

Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро

Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро
Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали в результате инцидента.

"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым

"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым
Любовь Успенская рассказала, почему не подала в суд на Тимура Хайдарова сразу после операции. Эпопея с недовольством Любови Успенской результатами пластической операции продолжается.

"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике

"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике
Бывшая участница группы "ВИА Гра" попала впросак. Вера Брежнева даже заплакала. Любительница вилять бедрами в откровенном мини, которая увела Константина Меладзе из семьи, снова на повестке дня.

"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви

"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви
Психолог раскрыла проблему Егора Крида. Популярный российский рэп-исполнитель Егор Крида является одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса.

Выбор читателей

31/07Пнд"Машину закрутило и отбросило": дочь актера Папанова попала в ДТП 31/07ПндПодключили к ИВЛ после остановки сердца: что случилось с Ириной Мирошниченко 01/08Втр"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 01/08Втр"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 01/08ВтрЖенщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 31/07ПндПсихиатр рассказал о затяжной депрессии покойного мужа певицы Натали