Скончался актер из "Бриллиантовой руки" и "Золотого теленка" Игорь Ясулович

Народному артисту России был 81 год.



О смерти актера сообщили в ГИТИС, где он преподавал. Последние дни 81-летний артист не очень хорошо себя чувствовал.

18 июля Игоря Ясуловича госпитализировали с воспалением почек. Медики провели четыре экстренных операции, во время которых удалили жидкость из брюшной полости и дыхательных путей.

Состояние постепенно стабилизировалось, но 9 августа стало хуже, врачам пришлось перевести его в реанимацию. В итоге 11 августа Игоря Ясуловича выписали из больницы, он продолжал лечение уже дома.

Напомним, Игорь Ясулович снялся во многих культовых фильмах, правда, на вторых ролях. Артист принял участие в работе над такими картинами, как "Бриллиантовая рука", "Золотой теленок", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" и многими другими.