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Суббота 19 августа

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Бородину обвинили во вреде дочерям: Они ведь еще маленькие

Бородину обвинили во вреде дочерям: Они ведь еще маленькие
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Ксения Бородина часто делится с подписчиками подробностями своей жизни, за что нередко получает осуждение.

На этот раз ведущую "Дома-2" обвинили во вреде дочерям. Знаменитость рассказала, что ходит вместе с девочками (14 и 7 лет) на маникюр, где им также делают покрытие гель-лаком.

Одна из подписчик заметила, что этот вид покрытия вреден для ногтей, особенно для детских, но Ксения Бородина все равно почему-то разрешает девочкам такой маникюр. "Они ведь еще маленькие", – добавила женщина.

Ведущая "Дома-2" за словом в карман не полезла. Она отметила, что разрешает своим детям такое баловство, как гель-лак, потому что они хотят ухоженные и красивые ногти. При этом звезда напомнила, что подписчица может своим отпрыскам такое не позволять.

"Я вашим не делаю гель-лак, только своим", – отметила Ксения Бородина.

Стоит отметить, что мастера маникюра не советуют делать детям "взрослые" процедуры, так как ногтевая пластина еще не до конца сформировалась. Шлифовка, полировка и иные манипуляции могут повредить тонкие ногти и повлиять на рост. То же касается и гель-лака, который агрессивно влияет даже на ногти взрослых. Помимо прочего, в составах для создания полимерного покрытия содержатся потенциальные аллергены.

19 августа 2023, 13:32
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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