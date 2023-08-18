Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу

Недавно народная артистка России Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию. Она призналась, что, получая всего 17 тысяч рублей, чувствует себя униженной и оскорбленной. Другие народные артисты, к слову, довольны своей пенсией, поскольку получают надбавку за звание. Почему Семину, имеющую такие же заслуги, обделили, точно неизвестно.

Журналисты выяснили у 15 именитых артистов размер их пенсии. Многие признались, что даже не проверяют банковский счет, куда начисляется пособие, поскольку имеют основной доход. В числе таких – Александр Збруев, Татьяна Кравченко и Лолита Милявская.

Часть артистов тратит свою пенсию на благотворительность. Лев Лещенко и Владимир Винокур переводят деньги в детские дома. Алла Пугачева отдает пенсию поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу, отмечает "Комсомольская правда". Юрий Антонов тратит пособие на корм для бездомных животных. А Никас Сафронов говорил, что отдает начисляемые ему деньги студентам.

Артист Звание Размер пенсии Тамара Семина Народная артистка РФ 17 000 ₽ Лариса Лужина Народная артистка РСФСР ≈ 30 000 ₽ Людмила Хитяева Народная артистка РСФСР неизвестно, "очень хорошая" Александр Збруев Народный артист РСФСР ≈ 50 000 ₽

Татьяна Кравченко Народная артистка РФ ≈ 50 000 ₽

Юрий Стоянов Народный артист РФ ≈ 60 000 ₽

Людмила Поргина Заслуженная артистка РФ ≈ 50 000 ₽

Алла Пугачева Народная артистка СССР ≈ 50 000 ₽

Лев Лещенко Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" ≈ 70 000 ₽

Владимир Винокур Народный артист РСФСР

≈ 50 000 ₽

Юрий Антонов Народный артист РФ более 50 000 ₽

Никас Сафронов Народный художник РФ ≈ 55 000 ₽

Лолита Милявская - ≈ 24 000 ₽

Екатерина Семенова - 8 900 ₽ Ирина Отиева Заслуженная артистка РФ ≈ 45 000 ₽

62-летняя Екатерина Семенова – единственная из данного списка, которая получает весьма маленькую пенсию. По словам артистки, этих денег ей не хватает ни на что. Однако такая пенсия мотивирует ее работать.