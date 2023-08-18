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Пятница 18 августа

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Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу

Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу
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Недавно народная артистка России Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию. Она призналась, что, получая всего 17 тысяч рублей, чувствует себя униженной и оскорбленной. Другие народные артисты, к слову, довольны своей пенсией, поскольку получают надбавку за звание. Почему Семину, имеющую такие же заслуги, обделили, точно неизвестно.

Журналисты выяснили у 15 именитых артистов размер их пенсии. Многие признались, что даже не проверяют банковский счет, куда начисляется пособие, поскольку имеют основной доход. В числе таких – Александр Збруев, Татьяна Кравченко и Лолита Милявская.

Часть артистов тратит свою пенсию на благотворительность. Лев Лещенко и Владимир Винокур переводят деньги в детские дома. Алла Пугачева отдает пенсию поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу, отмечает "Комсомольская правда". Юрий Антонов тратит пособие на корм для бездомных животных. А Никас Сафронов говорил, что отдает начисляемые ему деньги студентам.

АртистЗваниеРазмер пенсии
Тамара СеминаНародная артистка РФ17 000 ₽
Лариса ЛужинаНародная артистка РСФСР≈ 30 000 ₽
Людмила ХитяеваНародная артистка РСФСРнеизвестно, "очень хорошая"
Александр ЗбруевНародный артист РСФСР≈ 50 000 ₽
Татьяна КравченкоНародная артистка РФ≈ 50 000 ₽
Юрий СтояновНародный артист РФ≈ 60 000 ₽
Людмила ПоргинаЗаслуженная артистка РФ≈ 50 000 ₽
Алла ПугачеваНародная артистка СССР≈ 50 000 ₽
Лев ЛещенкоНародный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"≈ 70 000 ₽
Владимир ВинокурНародный артист РСФСР
≈ 50 000 ₽
Юрий АнтоновНародный артист РФ более 50 000 ₽
Никас СафроновНародный художник РФ≈ 55 000 ₽
Лолита Милявская-≈ 24 000 ₽
Екатерина Семенова-8 900 ₽
Ирина ОтиеваЗаслуженная артистка РФ

≈ 45 000 ₽

62-летняя Екатерина Семенова – единственная из данного списка, которая получает весьма маленькую пенсию. По словам артистки, этих денег ей не хватает ни на что. Однако такая пенсия мотивирует ее работать.

18 августа 2023, 22:02
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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