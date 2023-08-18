Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу

Журналисты выяснили у 15 именитых артистов размер их пенсии. Многие признались, что даже не проверяют банковский счет, куда начисляется пособие, поскольку имеют основной доход. В числе таких – Александр Збруев, Татьяна Кравченко и Лолита Милявская.
Часть артистов тратит свою пенсию на благотворительность. Лев Лещенко и Владимир Винокур переводят деньги в детские дома. Алла Пугачева отдает пенсию поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу, отмечает "Комсомольская правда". Юрий Антонов тратит пособие на корм для бездомных животных. А Никас Сафронов говорил, что отдает начисляемые ему деньги студентам.
|Артист
|Звание
|Размер пенсии
|Тамара Семина
|Народная артистка РФ
|17 000 ₽
|Лариса Лужина
|Народная артистка РСФСР
|≈ 30 000 ₽
|Людмила Хитяева
|Народная артистка РСФСР
|неизвестно, "очень хорошая"
|Александр Збруев
|Народный артист РСФСР
|≈ 50 000 ₽
|Татьяна Кравченко
|Народная артистка РФ
|≈ 50 000 ₽
|Юрий Стоянов
|Народный артист РФ
|≈ 60 000 ₽
|Людмила Поргина
|Заслуженная артистка РФ
|≈ 50 000 ₽
|Алла Пугачева
|Народная артистка СССР
|≈ 50 000 ₽
|Лев Лещенко
|Народный артист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"
|≈ 70 000 ₽
|Владимир Винокур
|Народный артист РСФСР
|≈ 50 000 ₽
|Юрий Антонов
|Народный артист РФ
|
более 50 000 ₽
|Никас Сафронов
|Народный художник РФ
|≈ 55 000 ₽
|Лолита Милявская
|-
|≈ 24 000 ₽
|Екатерина Семенова
|-
|8 900 ₽
|Ирина Отиева
|Заслуженная артистка РФ
≈ 45 000 ₽