Швыряют друг в друга вещи: стало известно о склоках в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон кажется идеальным, но на самом деле это не так, говорят инсайдеры.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обожает вся Великобритания. Эта королевская пара является самой популярной в стране. К семье приковано всеобщее внимание, поэтому ей приходится демонстрировать идеальные отношения. Но инсайдеры рушат тот образ, которые создали герцог и герцогиня Кембриджские.

Эксперт по королевской семье Том Куинн, выслушав обслуживающий персонал Кейт и Уильяма, рассказал о постоянных склоках между супругами. Причем ссоры часто бывают настолько бурными, что принц и принцесса швыряют друг в друга вещи (к счастью, мягкие – например, подушки). Но ни к чему серьезному это не приводит, супруги быстро мирятся.

По словам Куинна, Уильям отличается вспыльчивым характером, а Кейт, напротив, является терпеливым человеком. Она старается находить компромиссы с мужем, с которым часто ссорится по пустякам. Также эксперт отметил: герцог и герцогиня Кембриджские регулярно испытывают стресс из-за того, что они вынуждены быть на глазах публики идеальной парой.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей – сыновей Джорджа и Луи, а также дочь Шарлотту. Свои ссоры, кстати, супруги стараются скрывать от наследников.