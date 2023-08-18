Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову

Лента новостей

Пятница 18 августа

17:47Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация 17:20Спала с помощником и просила снимать обнаженной: подробности развода Бритни Спирс 17:01"Хотелось помыться": Бортич стала жертвой домогательства 16:47Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет 16:10Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом 15:27"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс 14:53Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова 12:47Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова 12:00Преследователей Лады Дэнс назвали лицами с неустойчивой психикой: Будем разбираться жестко 10:52Мать вызвали на ковер из-за хулиганской выходки Лолиты 09:18Агроном назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая 08:00Переживший мучения челябинский лев начал новую жизнь на исторический родине – видео 06:275 новинок аудиокниг на любой вкус 04:21Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы 02:22Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед 00:08"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге 23:08На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка 22:27Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника 21:51Почему опасно занижать стоимость квартиры 21:43Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда 21:21Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 20:50"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом 20:07"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой 19:29Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!" 18:14Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем 17:21Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи 16:40"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег 15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение 21:39"Как сектант": россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле 20:49Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 20:49Российскую туристку искусали клопы в пятизвездочном отеле Турции 19:54Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 19:22Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке 19:15"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 18:06"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 17:21"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16:54"Хочет денег": зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики 16:27"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 15:43Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я 15:04Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация

Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация
101

Светлану Иванову обвиняют в том, что она увела мужчину из семьи, но актриса смотрит на произошедшее по-другому.

В 2011 году Светлана Иванова познакомилась с режиссером Джаником Файзиевым во время съемок фильма "Август. Восьмого". Тогда кинодеятель был женат на актрисе Лине Эспли, которая родила от него двоих детей. Но это не остановило Иванову, у которой появились чувства к мужчине. Более того, в 2012-м она родила от Файзиева дочь Полину, а спустя шесть лет еще одну наследницу – Миру. В 2019-м Светлана втайне вышла замуж за Джаника, который ранее оформил развод с Эспли.

Иванова не высказывалась о личной жизни до недавнего времени. В беседе с Юлией Меньшовой актриса впервые рассказала, что чувствовала, когда ее роман с женатым мужчиной обсуждали все, кому не лень. Звезда сериала "И все-таки я люблю" призналась, что тогда переживала не столько за себя, сколько за возлюбленного и других людей, которым может быть больно от публичных обсуждений ее романа. Но Светлана говорит: она ни первая, ни последняя, кто вступил в отношения с обремененным браком человеком.

"Я была счастлива, для меня ситуация не была какой-то… Наверное, она была тяжелой, но в этом не было никакого отчаяния", – рассказала 37-летняя Иванова.

Светлана Иванова – одна из самых востребованных в России актрис. В ее фильмографии почти 90 проектов. Ее можно увидеть в таких кинокартинах, как "И все-таки я люблю" (2007), "Вербное воскресенье" (2009), "Темный мир" (2010), "Август. Восьмого" (2012), "Разведчицы" (2013), "Тест на беременность" (2014), "Триггер" (2018), "Монастырь" (2022), и других.

18 августа 2023, 17:47
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
YouTube-канал "Сама Меньшова"• Требует проверки

Фоторепортаж

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой

Актриса Ольга Дроздова в необычном образе.
Актриса Светлана Иванова.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.
Режиссера одарили цветами.
Галина Волчек обняла дочь Светланы Ивановой Полину.

По теме

"Их заваливали": Вкусившая бедность актриса Иванова срывается на детях

"Давно хотели": актриса Светлана Иванова сообщила о новом члене семьи

Спала с помощником и просила снимать обнаженной: подробности развода Бритни Спирс

Спала с помощником и просила снимать обнаженной: подробности развода Бритни Спирс
Всплыли пикантные подробности предстоящего развода Бритни Спирс. Будет ли когда-нибудь Бритни Спирс жить спокойно? Вопрос, конечно, риторический.

"Хотелось помыться": Бортич стала жертвой домогательства

"Хотелось помыться": Бортич стала жертвой домогательства
Актриса Александра Бортич рассказала о крайне неприятном инциденте. В своем телеграм-канале звезда российского кино Александра Бортич несколько историй, которые с ней случились этим летом.

Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом
Народный артист России Григорий Лепс рассказал о новом романе. Григорий Лепс после развода с Анной Шаплыковой, который состоялся около полутора лет назад, очень переживал, что потерял семью.

"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс

"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс
Попавшая в ДТП Лада Дэнс появится в программе Андрея Малахова. 5 августа Лада Дэнс, возвращаясь с выступления на арендованном автомобиле попала в аварию в Московской области.

Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова

Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова
Анастасия Волочкова отреагировала на критику стилиста Александра Рогова. Балерина объяснила, как относится к замечаниям эксперта. Балерина Анастасия Волочкова часто подвергается критике.

Выбор читателей

16/08СрдНаталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 17/08Чтв"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 16/08СрдРодственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 16/08Срд"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 16/08Срд"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 17/08ЧтвПригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище