Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

Народный артист России Григорий Лепс рассказал о новом романе.

Григорий Лепс после развода с Анной Шаплыковой, который состоялся около полутора лет назад, очень переживал, что потерял семью. Но недолго артист горевал. Сейчас у него новая любовь. В беседе с журналистами певец признался в романе с девушкой, которая моложе его "лет на 40".

Правда, ничего больше о молодой возлюбленной Лепса неизвестно. Насколько серьезным является роман Григория, можно судить по его заявлению о возможных детях от новой избранницы. Он дал понять, что готов вновь стать отцом. "Даже, я думаю, будут [дети]. Практически уверен", – сказал 61-летний артист.

При этом исполнитель хита "Рюмка водки на столе" намекнул на свободные отношения с избранницей. По словам Лепса, ему безразлично то, чем занимается пассия, а значит, и ей должно быть абсолютно все равно, что делает он.

Говорят, ради молодой пассии Лепс преобразился и избавился от вредных привычек. Он стал внимательнее относиться к своему здоровью, отказаться от регулярного употребления спиртных напитков.

Как известно, у Григория Лепса четверо детей. Старшей дочери Инге (от первого брака) уже 38 лет. В прошлом году она родила сына. Анна Шаплыкова подарила артисту трое детей – дочь Еву (2002 гр.), дочь Николь (2007 гр.) и сына Ивана (2010 гр.).