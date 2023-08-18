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Пятница 18 августа

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"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс

"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс
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Попавшая в ДТП Лада Дэнс появится в программе Андрея Малахова.

5 августа Лада Дэнс, возвращаясь с выступления на арендованном автомобиле попала в аварию в Московской области. Артистку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами срочно доставили в больницу. В настоящий момент она находится в сознании и готовится судиться с предоставившей автомобиль транспортной компанией, которая якобы допустила серьезные нарушения при оказывании услуги, что и могло стать причиной ДТП.

Пока Лада Дэнс находится в больнице, ее навещают близкие, помощники и друзья. В палате певицы побывал телеведущий Андрей Малахов вместе со съемочной группой. В своем телеграм-канале журналист опубликовал кадры, на которых он запечатлен рядом с изувеченной артисткой. Таким образом Андрей анонсировал выпуск шоу "Малахов", главной героиней которого станет попавшая в аварию певица.

"Лада держись!!! Скоро в эфире", – написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об угрозах, которые поступают Ладе Дэнс после ДТП. Неизвестные пишут певице и обещают "перерезать ей горло", если она не передумает судиться с транспортной компанией и требовать компенсацию в размере 12 миллионов рублей. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

18 августа 2023, 15:27
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "МАЛАХОВ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хулиганский вечер Лады Дэнс

В Москве прошла премьера новой хулиганской комедии режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Его веселое творение одной из первых оценила Лада Дэнс (слева).
Елена Беркова с возлюбленным.
Максим Петров и Агния Кузнецова.
Певица Нюша.
Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова.
Алексей Гаврилов.
Перенесшая операцию по увеличению груди Анна Калашникова не стала задерживаться в больнице и вышла в свет.
Главные роли в ленте исполнили: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и другие.
Бывший бойфренд Ксении Собчак Илья Яшин со спутницей.
Актриса Анна Старшенбаум.
Милош Бикович.
Подружки Анна Старшенбаум и Аглая Тарасова.

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