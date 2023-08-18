"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс

Попавшая в ДТП Лада Дэнс появится в программе Андрея Малахова.

5 августа Лада Дэнс, возвращаясь с выступления на арендованном автомобиле попала в аварию в Московской области. Артистку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами срочно доставили в больницу. В настоящий момент она находится в сознании и готовится судиться с предоставившей автомобиль транспортной компанией, которая якобы допустила серьезные нарушения при оказывании услуги, что и могло стать причиной ДТП.

Пока Лада Дэнс находится в больнице, ее навещают близкие, помощники и друзья. В палате певицы побывал телеведущий Андрей Малахов вместе со съемочной группой. В своем телеграм-канале журналист опубликовал кадры, на которых он запечатлен рядом с изувеченной артисткой. Таким образом Андрей анонсировал выпуск шоу "Малахов", главной героиней которого станет попавшая в аварию певица.

"Лада держись!!! Скоро в эфире", – написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об угрозах, которые поступают Ладе Дэнс после ДТП. Неизвестные пишут певице и обещают "перерезать ей горло", если она не передумает судиться с транспортной компанией и требовать компенсацию в размере 12 миллионов рублей. Подробнее об этом писали "Дни.ру".