Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова

Анастасия Волочкова отреагировала на критику стилиста Александра Рогова. Балерина объяснила, как относится к замечаниям эксперта.



Балерина Анастасия Волочкова часто подвергается критике. Экс-прима Большого театра славится своими экспериментами в одежде. Недавно на белерину обратил внимание знаменитый российский стилист Александр Рогов.

Дело в том, что Светская львица примеряет на себя уникальные образы, которые нравятся ей, но могут оказаться не по вкусу другим. Оказавшись в топ-5 безвкусных знаменитостей от Александра Рогова, певица не полезла за словом в карман.

Журналисты решили узнать, что о выпаде в свой адрес думает Анастасия Волочкова. "Если четно, я не то что не реагирую на его критику, а я даже не знаю, кто это", — цитирует танцовщицу пресса. Волочкова призналась, что ей все равно, что о ней думают окружающие. Более того, когда-то знаменитость уже была обладательницей премии "Серебряная колоша" за то, что хуже всех одета.

Стоит отметить, что кроме Волочковой под горячую руку Александра Рогова попали Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Митя Фомин и Филипп Киркоров. Первой ответила на замечание ведущая "Секрета на миллион". Кудрявцева в резкой форме обратилась к стилисту. Телеведущая опубликовала серию снимков, на которых Рогов позировал в экстравагантных нарядах, сделав акцент на том, что он выглядит нелепо.

