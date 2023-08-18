Мать вызвали на ковер из-за хулиганской выходки Лолиты

В концертном зале "Москва" состоялся "Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН" (телеверсия шоу выйдет в эфире МУЗ-ТВ 1 сентября в 18:30). Среди звезд, которые в этот вечер блистали на сцене, была и 59-летняя Лолита.



"Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – описывали Ильф и Петров Остапа Бендера в романе "12 стульев".

Интересно, какие бы слова они нашли, чтобы рассказать про креативный образ Лолиты без юбки – только колготки, боди и оверсайз-пиджак. Из под которого вдруг выпал интимный предмет гардероба!

Лолита всегда была певицей без комплексов. За эту смелость, дерзость и любовь к провокации ее и любят. Она умеет устроить шоу из самых простых вещей. Вот и за кулисами концерта "МУЗ-ТВ" ведущий предложил певице порассуждать, для чего в школе может быть нужен... бюстгальтер.



"Если надеть на голову, то можно стать настоящей Красной шапочкой или Чебурашкой, – говорит певица. – А еще это могут быть очень хорошие наушники – надеть, если тебя раздражают одноклассники. Еще это могут быть очки, чтобы не видеть уроки физкультуры и пьяного трудовика".

Певица вспомнила, какой сама была в школьные годы. "Я была на самым примерным учеником – меня оставляли в седьмом классе на переэкзаменовку по алгебре и даже отчисляли из школы, – призналась эстрадная звезда. – Просто я выкрала и сожгла классный журнал, потому что моим близким друзьям поставили там "неуд". А мальчишки те в итоге меня сдали завучу. Вызывали мою маму и попросили забрать документы".

"Но это же круто, это рок-н-ролл! А теперь в школах, где я когда-то училась, висят таблички, что я была их ученицей, хотя их все терпеть не могла! Всего же за жизнь я сменила пять школ", – не жалеет ни о чем певица.