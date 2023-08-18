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Пятница 18 августа

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Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы

Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы
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В прошлом году весь мир отмечал бракосочетание Бритни Спирс и ее возлюбленного Сэма Асгари.

Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго Бритни танцевала. Многие уже тогда подозревали, что у мужчины недобрые намерения в отношения поп-принцессы, которая много лет находилась под опекой своего отца и имела права самостоятельно распоряжаться своими деньгами и даже телом.

Тогда многие успокаивали: мол, в случае развода Сэм Асгари ничего не получит, ведь они с Бритни Спирс заключили брачный договор. Но вот момент грустный момент настал, и есть основания полагать, что мужчина просто так жену не оставит.

По данным Пятого канала, Асгари самостоятельно подал на развод, обвинив супругу в измене. Он уже съехал из общего дома, отмечает ОСН. Есть сведения, что у пары уже давно проблемы в отношениях, и измена со стороны певицы стала для Сэма последней каплей. Кроме того, поговаривают, что мужчина планирует оспорить брачный договор, по которому при разводе не должен получить ни копейки. Видимо, он хочет "содрать" за моральный ущерб. Что ж, кажется, назревает новый скандал и громкое судебное разбирательство с участием Бритни Спирс.

Радио 1 напоминает, что поп-звезда и Сэм Асгари поженились в июне прошлого года. До этого пара была вместе шесть лет.

18 августа 2023, 04:21
Фото: Burt Harris / Keystone Press Agency / Global Look Press / www.globallookpress.com
TMZ✓ Надежный источник

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