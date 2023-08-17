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Четверг 17 августа

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Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда

Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда
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Роберт Де Ниро – не только талантливый актер, но и настоящий друг.

Роберт Де Ниро отмечает 80-летие. Его называют одним из величайших актеров современности. В его фильмографии порядка 150 проектов самых разных жанров. Ему нравится работать и над комедиями, и над боевиками, и над драмами. Сложно назвать величайшую роль этого артиста, поскольку у него непревзойденных ролей целое множество.

О Роберте Де Ниро как об актере знают многие, но какой он человек, знают далеко не все. Вашему вниманию – несколько фактов, которые характеризуют знаменитого актера, от интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

  1. В одном из своих первых фильмов "Свадебная вечеринка" снялся за 50 долларов.
  2. Для съемок в фильме "Таксист" просидел полдня за рулем, а также изучил всяческие психические заболевания.
  3. Спас своего друга, режиссера Мартина Скорсезе от наркотической зависимости, помог ему заняться работой.
  4. Основал сеть гостиниц и ресторанов.
  5. Поддерживает Демократическую партию США, испытывает неприязнь к Дональду Трампу и желает набить ему лицо.

Сегодня Роберт Де Ниро, несмотря на почтенный возраст, продолжает сниматься в кино. Если верить слухам, сейчас актер работает сразу над несколькими проектами.

17 августа 2023, 21:43
Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Де Ниро накормил русских звезд

Ольга Серябкина и Глюк'oZa
Игорь Николаев
Сати Казанова и Елена Подкаминская
Виктория Лопырева с мамой и Татьяна Веденеева
Яна Рудковская
Анита Цой, Елена Кулецкая и Владимир Макаров
Андрей Малахов и Эмин Агаларов
Максим Фадеев, Григорий Лепс, Виктор Дробыш и Игорь Крутой
Валерия
Юлия Барановская
Роберт Де Ниро Арас Агаларов и Тони Брэкстон
Владельцы Crocus City Mall, в котором открылся ресторан Роберта Де Ниро, Эмин и Арас Агаларовы

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