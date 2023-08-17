"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом

Стилист Александр Рогов раскритиковал телеведущую Леру Кудрявцеву, но той, очевидно, это не понравилось.

Недавно Александр Рогов составил список российских знаменитостей, которые часто отдают предпочтение безвкусным нарядам. От стилиста досталось и Филиппу Киркорову, и Анастасии Волочковой, и Лере Кудрявцевой. Последняя высмеяла ведущего шоу о моде, поставив под сомнение его оценку.

Кудрявцева опубликовала в популярной социальной сети несколько снимков Рогова, на которых написала: "Экспертов развелось со своими экспертными мнениями уж больно до *** (фига – Прим. ред.)". Также Лера дала понять, что ее поддерживают и другие звезды шоу-бизнеса, показав несколько язвительных комментариев в адрес Александра.

Тот лишь шокировался реакции ведущей шоу "Секрет на миллион". По словам Рогова, он никого не хотел обидеть, а обзоры модных образов знаменитости делаются в юмористическом ключе. В своем телеграм-канале он написал: "Стиль – тонкое понятие. Кому-то нравится, кому-то нет".

Подписчики Александра его поддержали, а сорвавшуюся на мат Кудрявцеву – обругали. "Лера как бабка на лавке", "У российского шоу-биза почему-то очень хрустальное эго", "Бабулька ущемилась", "Какое хабальство со стороны Леры...", – прокомментировали случившееся интернет-пользователи.