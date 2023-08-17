Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о месте певицы Аллы Пугачевой в шоу-бизнесе. Он отметил, что артист всегда актуален в контексте своего времени.



Алла Пугачева в любой период времени стояла особняком в российском шоу-бизнесе. О Примадонне обычно говорят с особенным пиететом и трепетом.

Продюсер Иосиф Пригожин порассуждал о том, что значит понятие "номер один" в контексте разговора об Алле Борисовне. "Что такое "номер один"? "Номером один" можно быть и на кладбище. В моем понимании "номер один" — это про актуальность данного времени. Но кто "номер два" тогда? У нас какая-то нумерация идет", — заявил деятель шоу-бизнеса.

Супруг певицы Валерии отметил, что популярность — это востребованность в определенный период. По его словам, Майкл Джексон оставил после себя такой след, что до сих пор ощущение, будто он живой.

Ранее Андрей Разин провёл параллель между Аллой Пугачёвой и Клавдией Шульженко. Пригожин счел подобное сравнение неуместным.

"Это идиотская тенденция. У нас странные люди. У нас все время ищут сравнения: первая Алла Пугачева, вторая, тридцать первая. Она не может быть ни Клавдией Шульженко, ни Иосифом Кобзоном, ни Фрэнком Синатрой, ни Валерией. У нее есть свое творческое лицо. Репертуар совершенно другой. Он далек от Клавдии Шульженко", – сообщил продюсер.