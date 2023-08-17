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Четверг 17 августа

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Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи

Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи
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Певица Ирина Дубцова избавляется от части своего гардероба.

В последнее время некоторые знаменитости предпочитают избавляться от своего гардероба, продавая его на специальных площадках. Так, например, недавно поступила любительница тяжелого люкса Яна Рудковская. В известном интернет-магазине супруга Евгения Плющенко выставила на продажу олимпийку за два миллиона рублей. Примеру блондинки последовала Ирина Дубцова.

Как сообщает телеграм-канал "Звездач", артистка предлагает приобрести 11 брендовых вещей, общая стоимость которых составляет 371 тысяча рублей. Так, есть вариант купить сумку за 83 тысячи рублей и ботильоны за 63 тысячи. Да, цены кусаются. Такие вещи вряд ли смогут позволить себе многие поклонники звезды.

Если вы истинный фанат Дубцовой и все-таки желаете приобрести вещь из гардероба певицы, специально для вас есть лоты куда подешевле. Певица продает туфли за девять тысяч рублей, а сапоги – за 14 тысяч.

Но остается открытым вопрос, почему артистка решила избавиться от части своих вещей. Знаменитость их не носит, или что-то вынудило ее продать дорогие вещи?

Ранее на Ирину Дубцову набросилась скандальная певица Наргиз, депортированная из России в прошлом году. Находящаяся в Узбекистане вокалистка резко отреагировала на анонс концерта исполнительницы хита "О нем". Подробнее об этом писали "Дни.ру".

17 августа 2023, 17:21
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Звездач"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дубцова, Кудрявцева, Хилькевич и другие звезды, увеличившие грудь

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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