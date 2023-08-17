"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег

Почему Олега Табакова боялись во МХТ имени Чехова, рассказал бывший технический помощник театра.

17 августа 2023 года Олегу Табакову могло исполниться 88 лет, но он скончался в 2018-м. Народного артиста СССР запомнили как строгого, но справедливого художественного руководителя и директора МХТ имени Чехова. В недавнем интервью Кирилл Трубецкой, который проработал в театре почти 20 лет техническим помощником, рассказал, каково было работать с Олегом Павловичем.

По словам Трубецкого, когда Табаков стал художественным руководителем МХТ после Олега Ефремова, он пошел напролом. В первые годы артист искоренил каботинство. Он мог спокойно заменить актеров, если те отказывались выходить на сцену по незначительным причинам, вспомнил Кирилл.

В итоге даже самые именитые актеры не позволяли фамильярности по отношению к Олегу Павловичу. Они не били его по плечу, а обращались только по имени и отчеству. По словам Трубецкого, Табаков наводил страх на коллег. "От него шарахались, особенно молодые артисты", – рассказал Кирилл. Мол, боялись не из-за возможности быть уничтоженным, а из-за уважения и масштаба его личности.

Также Трубецкой рассказал, что Олег Табаков так и не смог примириться с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Разные мнения во время работы привели едва ли не к ненависти. Но открытой вражды между актерами не было, дал понять Кирилл. "[Табаков] уважал Мягкова, но был строг", – сказал он.