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Четверг 17 августа

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"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег

"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег
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Почему Олега Табакова боялись во МХТ имени Чехова, рассказал бывший технический помощник театра.

17 августа 2023 года Олегу Табакову могло исполниться 88 лет, но он скончался в 2018-м. Народного артиста СССР запомнили как строгого, но справедливого художественного руководителя и директора МХТ имени Чехова. В недавнем интервью Кирилл Трубецкой, который проработал в театре почти 20 лет техническим помощником, рассказал, каково было работать с Олегом Павловичем.

По словам Трубецкого, когда Табаков стал художественным руководителем МХТ после Олега Ефремова, он пошел напролом. В первые годы артист искоренил каботинство. Он мог спокойно заменить актеров, если те отказывались выходить на сцену по незначительным причинам, вспомнил Кирилл.

В итоге даже самые именитые актеры не позволяли фамильярности по отношению к Олегу Павловичу. Они не били его по плечу, а обращались только по имени и отчеству. По словам Трубецкого, Табаков наводил страх на коллег. "От него шарахались, особенно молодые артисты", – рассказал Кирилл. Мол, боялись не из-за возможности быть уничтоженным, а из-за уважения и масштаба его личности.

Также Трубецкой рассказал, что Олег Табаков так и не смог примириться с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Разные мнения во время работы привели едва ли не к ненависти. Но открытой вражды между актерами не было, дал понять Кирилл. "[Табаков] уважал Мягкова, но был строг", – сказал он.

17 августа 2023, 16:40
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Каким запомнился Олег Табаков

Олег Табаков родился в семье врачей - Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.
Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в 1950-1953 годах в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского Дворца пионеров и школьников.
В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Осиповича Топоркова.
С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом "Современника".
Табаков - один из наиболее востребованных и известных артистов отечественного кинематографа.
Из-за своей большой нагрузки в возрасте 29 лет перенес инфаркт (1964 год).
В 1977 году с помощью начальника Бауманского РСУ Ю. Л. Гольцмана Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а.
Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал "Табакерка".
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова и взял курс на полное обновление репертуара, привлечение в театр передовых отечественных режиссеров.
В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова - уникальной школы-пансиона, в которой будут учиться актерской профессии дети со всей страны.
27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова.
Врачи диагностировали у него сепсис - заражение крови возбудителями инфекции.
2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось - он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения», являющееся предкомным.

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