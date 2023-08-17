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Четверг 17 августа

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Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму

Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму
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Адвокат певицы Лады Дэнс, которая недавно попала в ДТП, готовит иск в суд из-за угроз в ее адрес.

5 августа Лада Дэнс, находясь в арендованном автомобиле, попала в аварию в Московской области. Певицу срочно доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. К счастью, она пришла в сознание, и теперь проходит необходимое лечение для восстановления организма.

Знаменитость вместе со своими представителями решила засудить транспортную компанию, у которой был арендован автомобиль. Водитель, как показала экспертиза, был трезв. Но есть вероятность, что компания не обеспечила необходимый уровень безопасности, поэтому представителями певицы был подан иск о взыскании моральной компенсации.

Такое решение звезды спровоцировало угрозы в ее адрес. Некие злоумышленники обещать "перерезать горло" Ладе Дэнс, если она не отзовет свой иск, в котором идет речь взыскании с предоставившей автомобиль компании 12 миллионов рублей.

Как пишет Пятый канал, адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы певицы, написал заявление в полицию ради установления личностей злоумышленников и проверки на состав преступления, поскольку существует 119 статья УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Если грозивших убить звезду найдут, они могут отправиться в тюрьму.

17 августа 2023, 15:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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