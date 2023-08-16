Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко

Говорят, покойная Ирина Мирошниченко не оставила завещания.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в больнице, куда ее доставили с гриппом. Смерть актрисы театра и кино стала шоком для всех, ведь она, можно сказать, сгорела за считанные дни. Никто не мог предположить, что организм знаменитости не справится с болезнью, ведь она отличалась волевым характером.

Сейчас в светских кругах гадают, кому достанется роскошное наследство Мирошниченко, ведь детей, как известно, у нее не было. На похоронах Ирины Петровны присутствовали внучатые племянники, которые, по словам юриста Анастасии Гребенок, могут оспорить завещание, если, конечно, оно есть и составлено не в их пользу.

Есть версия, что Мирошниченко могла оставить часть имущества помощнице, которая, как говорят коллеги, всегда была с ней. Но самым правдоподобным считается слух об отсутствии завещания. Многим известно, что Ирина Петровна не хотела даже задумываться о данном документе.

Речь идет о трех объектах недвижимости и банковских счетах, которые пополнялись в том числе благодаря участию Ирины Мирошниченко в шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. "В общую массу наследства вошло примерно 150 миллионов рублей", – сообщила юрист Анастасия Гребенюк. Если наследников не будет, то все богатства артистки отойдут государству.