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Среда 16 августа

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Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ

Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ
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Для всех стало шоком известие о кончине супруга чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной.

О смерти мужа Натальи Рагозиной Вадима стало известно накануне, хотя он скончался еще в июле. Спортсменка месяц скрывала случившееся от знакомых и поклонников, что, кстати, не удивительно, ведь она практически не показывала в соцсетях возлюбленного, за которого вышла замуж в прошлом году. Знаменитость лишь публиковала кадры с дочерью, которую родила от Вадима.

Общественности неизвестно, кем являлся избранник 47-летней Рагозиной. Нет данных даже о фамилии и отчестве мужчины. Журналисты называли мужа Натальи просто "предпринимателем". В последний раз поклонники спортсменки видели кадры с Вадимом в ее аккаунте в начале июля.

Сегодня, 16 августа, Рагозина впервые вышла на связь с подписчиками в популярной соцсети после трагедии, опубликовав фото, на котором ее супруг запечатлен вместе с дочерью. Спортсменка не стала подписывать кадр. Видимо, она посчитала, что пока неуместно что-либо говорить.

Вадим был третьим мужем Натальи Рагозиной. В 2019 году она после двух лет брака развелась с адвокатом Сергеем Жориным. Первым супругом спортсменки был Михаил Колпаков, от которого она родила сына Ивана.

16 августа 2023, 19:54
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

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