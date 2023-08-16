"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию

Алла Пугачева прилетала не только ради похорон Валентина Юдашкина, дала понять уехавшая из России знаменитость.

В мае 2023 года Алла Пугачева, обосновавшаяся на чужбине, на несколько дней прилетала в Москву, чтобы проститься с ушедшим на тот свет модельером Валентином Юдашкиным, с которым дружила много лет. Бывшая российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* оценила поступок артистки.

Некогда популярная в РФ шоувумен считает, что для Пугачевой нет никакой разницы на то, как люди относятся друг к другу, поэтому она прилетела на похороны. Дескать, Алла Борисовна всегда отличалась принципиальностью. Однако Лазарева* считает, что певица прибыла в Россию не только ради церемонии прощания с Юдашкиным.

По словам Татьяны, Аллы Борисовна вернулась, чтобы всех помирить, но "переоценила свои силы". То есть такова была истинная цель визита Пугачевой в Россию весной.

Также Татьяна Лазарева* отметила: российский шоу-бизнес никогда не интересовался политикой. А Алла Пугачева якобы ни на кого зла держит и не выступает за отмену тех, кто не разделяет ее точку зрения по популярным нынче темам.

* Татьяна Лазарева по решению Минюста РФ внесена в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22.07.2022.