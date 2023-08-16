Умер заслуженный артист России Тесты Певица Слава рассказала о родах Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову"Выпустите": сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову

Лента новостей

Среда 16 августа

16:27"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 15:43Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я 15:04Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности 14:55Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака 13:30В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа 11:31Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 09:53Пилот самолета южноамериканской авиакомпании умер во время рейса 09:07Синоптик рассказал о начале "ростовского лета" в Москве 06:05Необходимость или психологическое расстройство – где грань? 04:17В Хибинах рысь вышла к людям и попала на видео 02:39"Летние" продукты, которые навредят вашему рту 00:15Как подготовить организм к осени 23:45Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой 22:25"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу 22:04Психолог рассказала об особенностях детского блогинга 20:32В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора 19:20Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 18:18Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 17:33Травматолог-ортопед порекомендовал при растяжении прикладывать холод 17:24Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой 16:43Прощай, легенда: Наталию Королеву похоронили возле бабушки на Армянском кладбище 16:31"Мне плохо": 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи 15:45Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв 15:17"Это глупо и непрофессионально": Соседов высказался после обвинений певицы Славы 14:47Умер наставник Пугачевой и Буйнова легендарный клоун Андрюша 13:25Признавшаяся в зависимости МакSим раскрыла историю семьи: Мой отец злоупотреблял алкоголем 12:12В Екатеринбурге из-за потерявшего сознания водителя в ДТП пострадали шесть человек 11:25В Нижнем Тагиле сбежавшего из машины скорой мужчину нашли мертвым спустя полтора месяца 08:00На каких автомобильных запчастях опасно экономить 06:49Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках 04:23Продюсеры "Барби" начали работу над продолжением фильма 02:23Инициатива дня: в Финляндии призвали дать конституционные права животным 00:07В Индии из трещины в тротуаре выползли крокодилы – видео 22:10"Как же я его любила": ставшая вдовой Натали раскрыла уникальный дар покойного мужа 21:31"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России 21:04Королева отдала Николаеву все: почему имущество при разводе делят несправедливо 20:05"Давит на жалость": отчаянный шаг Меган Маркл сочли преддверием развода 19:25"Опять тревожно": о чем грустит и сожалеет заговорившая про скорую смерть Чурсина 18:21Час общения с Басковым гораздо лучше обучения в университете Тбилиси – Кушанашвили 18:01Блиновская и отсос грязи: сантехник решил отомстить звезде 17:22Скорбящая Жасмин рассказала об "оглушающем горе": Страшное утро 16:35"Народ – не быдло": Розенбаум требует писать в учебниках "подтвержденную правду" 16:22"У меня порвалось все": певица Слава рассказала о родах и последствиях 15:38Рано ушла: потерявшая родного человека Утяшева оставила трогательные слова 13:54Исследование: самые здоровые зубы оказались у любителей кофе 13:14Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты 11:59Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены социальных карт 10:45В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу 09:25Синоптик рассказал о новом пике температуры в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии

"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии
161

Пока артистка восстанавливается после ДТП, ее продюсер собирает документы для суда.

Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что его подопечная планирует подать в суд на транспортную компанию, которая занималась ее перевозкой. По его данным, уже выявлены некоторые нарушения, которые могли привести к аварии. "Там есть серьезные нарушения, которые выявлены в процессе проверки", – говорит продюсер.

Также предстоит выяснить, проходил ли водитель медосвидетельствование перед поездкой, было ли проведено транспортное обслуживание и другие обстоятельства. В итоге Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 12 миллионов рублей. Сергей Пудовкин, как отмечает Пятый канал, это вполне разумная сумма, ведь транспортная компания должна нести наказание за риск жизнями своих клиентов.

Напомним, полторы недели назад певица возвращалась с корпоратива, на котором выступала. Она ехала в такси, как вдруг машина налетела на автомобиль, ранее попавший в ДТП. В результате столкновения такси улетело с трассы. Пассажирки – Лада Дэнс и ее приятельница – получили травмы.

Артистку на самолете доставили в больницу, и поначалу врачи предполагали, что звезда сломала позвоночник, но обследование, к счастью, этого не подтвердило. У Лады Дэнс диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибы. Медикам даже пришлось наложить несколько швов на лицо.

16 августа 2023, 16:27
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х

Алиса Мон не так давно решилась лечь под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. 53-летняя певица уверена, что это поможет ей встретить любимого.
В 1998 году Наталья Ветлицкая увлеклась крийя-йогой, которой занимается до сих пор. Четвертым мужем певицы стал тренер по религиозно-философским практикам, Алексей.
В 90-е годы Лика Стар оказалась первой в числе обнаженных отечественных звезд на обложке журнала Playboy.
Ирина Салтыкова считается российской Памелой Андерсон. Певица почти не меняется с годами.
Отправной точкой в карьере Лады Дэнс стало знакомство с композитором Леонидом Величковским, который в тот период плотно сотрудничал с группой "Технология".
Марина Хлебникова недавно вновь сошлась с бас-гитаристом Антоном Логиновым, который по совместительству является ее директором.
Алена Апина уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластического хирурга. Поклонники певицы придерживаются иного мнения.
Татьяна Овсиенко прославилась благодаря группе "Мираж", где она какое-то время была единственной солисткой.
Линда девять лет прожила в Греции со своим возлюбленным Стефаносом Корколисом, а после расставания вернулась в Россию. Однако, повторить успех звезде 90-х так и не удалось.

По теме

Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв

Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я

Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я
Выпускница "Дома-2" и блогерша Виктория Боня снова высказалась об изменившейся внешности модели Алены Шишковой. Уже несколько лет все, кому не лень, говорят о неудачном преображении 30-летней Алены Шишковой, которую многие знают как бывшую возлюбленную рэпера и бизнесмена Тимати.

Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности

Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности
Собчак показала фигуру в купальнике. Ведущая сделала это на фоне слухов о беременности. Личная жизнь Ксении Собчак всегда является предметом обсуждения общественности и светских обозревателей.

Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака

Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака
Супруг певицы Вики Цыгановой Вадим рассказал, как им удается сохранить союз. По его словам, любимую он называет своей лучшей половиной.

Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову

Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову
Дмитрий Тарасов не может отпустить прошлое. Спортсмен вспомнил болезненное расставание с Ольгой Бузовой. С момента развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой прошло без малого семь лет.

Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой

Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой
Анна Заворотнюк поделилась планами на ближайшее будущее. Знаменитость готовится стать мамой. Семья Анны Заворотнюк переживает не самое простое время.

Выбор читателей

15/08ВтрЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 14/08Пнд"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России 14/08Пнд"Как же я его любила": ставшая вдовой Натали раскрыла уникальный дар покойного мужа 14/08ПндКоролева отдала Николаеву все: почему имущество при разводе делят несправедливо 15/08ВтрАдвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 14/08Пнд"Опять тревожно": о чем грустит и сожалеет заговорившая про скорую смерть Чурсина