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Среда 16 августа

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Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности

Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности
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Собчак показала фигуру в купальнике. Ведущая сделала это на фоне слухов о беременности.

Личная жизнь Ксении Собчак всегда является предметом обсуждения общественности и светских обозревателей. Последнее время в Сети распространяются слухи о том, что ведущая находится в интересном положении.

Недавно супруга Константина Богомолова обнародовала снимок, на котором позирует на фоне морского пейзажа. Стоит отметить, что это один из немногих снимков, на котором можно подробно рассмотреть фигуру знаменитости.

Примечательно, что сама журналистка предпочла не комментировать догадки пользователей Сети. Особенно настойчивых Ксения Анатольевна просила оставить ее в покое.

Известно, что Ксения Собчак улетела с сыном Платоном в Италию. Прибыв на средиземноморское побережье, она начала делиться пляжными кадрами.

Ранее психолог Вероника Степанова раскрыла вероятную причину, по которой Ксения Собчак может расстаться с мужем. Степанова не скрывает, что испытывает к журналистке двойственные чувства. С одной стороны она восхищается ее работоспособностью, при этом у Собчак, по мнению специалиста, есть черты, за которые звезду нельзя уважать.

16 августа 2023, 15:04
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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