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"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу

"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу
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Актриса Любовь Толкалина обратила внимание публики к насущной проблеме.

Обсценная лексика прочно закрепилась в современном обществе. Многие не могут представить свою речь без нецензурных слов. Это очень расстраивает российскую актрису Любовь Толкалину, которая очень часто сталкивается с матом в том числе в своем аккаунте в популярной социальной сети. Злопыхатели нередко критикуют артистку, используя неприличные выражения.

Толкалину расстраивает не столько отрицательные отзывы о себе, сколько использование мата как таковое. "Меня сильно ранит, что люди стали обраться друг с другом практически матом", – призналась Любовь. Она заметила, что сейчас из-за распространенности брани дышится не так легко, как раньше.

Подписчики согласились с актрисой. Многие признались, что давно обратили внимание на так называемую популярность мата, и связали его с деградацией общества, отсутствием образованности, временем. Часть поклонников артистки заявили, что такие слова как правило очень часто используют молодые люди.

И лишь немногие попытались оправдать использование нецензурных слов. "Снимает внутреннее напряжение", "Люди испокон веков матерились. Не нагнетайте", – высказались подписчики Любови Толкалиной.

15 августа 2023, 22:25
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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