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Вторник 15 августа

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Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс

Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс
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Угрозы в адрес госпитализированной после ДТП Лады Дэнс усилились. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Сергей Жорин представляет интересы певицы Лады Дэнс, в адрес которой поступают угрозы. Адвокат рассказал о том, как развивается разбирательство.

"Действительно, в последние несколько дней активизировались угрозы в адрес певицы. Они поступают уже не только в соцсетях — несколько звонков было сделано на телефон", — цитирует Жорина Пятый канал. Адвокат отметил, что личность злоумышленников до сих пор не удалось. При этом, как отмечает Жорин, подобные деяния могут классифицированы как преступление. Речь идет о статье "Угроза убийством", наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Специалист напомнил, что обезопаситься в таких случаях можно, обратившись в правоохранительные органы, и по возможности избегая появления в местах, где такие угрозы могут быть реализованы. Также стоит обратиться к помощи профессиональных охранников, добавил адвокат.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в адрес Лады Дэнс начали поступать угрозы через социальные сети. Анонимные злоумышленники грозят артистке буквально убийством, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.

Представители Лады Дэнс намерены обратиться в суд с иском о взыскании материальной компенсации с предполагаемого виновника аварии, в которой пострадала певица. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей.

15 августа 2023, 19:20
Лада Дэнс. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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