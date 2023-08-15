Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой

Адвокат раскрыл информацию о расторжении брака Гуфа (Алексея Долматова) с Юлией Королевой.

В личной жизни рэпера Гуфа все непросто. Разборки с возлюбленной (теперь уже бывшей) становятся публичными. Алексей, как и Юлия, не скрывает ссор от подписчиков в популярных соцсетях, за что некоторые его осуждают. Дескать, не следует трясти грязным бельем перед публикой.

Весной этого года Гуф опубликовал в соцсети несколько видео, на которых Юлия в слезах обвиняет его в употреблении запрещенных веществ, после чего рэпер удалил эти кадры. Потом он объявил о разводе с Королевой, но вскоре воссоединился с ней. История с разрывом пары продолжилась, когда Долматовым была обнародована переписка с женой.

Алексей и Юлия прожили в браке два года. Они расстаются без длительного судебного процесса, поскольку смогли урегулировать все мирным путем. Об этом рассказал адвокат Гуфа Сергей Жорин. Рэпер и его жена решили вопросы, связанные с местом жительства общего ребенка и порядком общения с ним. Также нет имущественного спора.

Напомним, ранее Гуф находился в браке с Айзой-Лилуной Ай. Она воспитывает сына Сэма, которого родила от рэпера в 2010-м. Спустя четыре года после появления на свет мальчика музыкант и блогерша развелись.