Прощай, легенда: Наталию Королеву похоронили возле бабушки на Армянском кладбище

На Армянском кладбище столицы похоронили Наталию Королеву. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Церемония прощания с легендарной Королевой растянулась на весь день. Сначала гроб с телом выставили в Центральном Доме Культуры им. М.И. Калинина в подмосковном городе Королеве, почетным жителем которого и была покойница. Зал утопал в цветах и венках!

А потом тело перевезли в траурной зал при московской Центральной клинической больнице, что на улице Маршала Тимошенко в Москве. Так с покойницей смогли попрощаться все столичные коллеги и друзья. Королева, напомним, в свое время получила премию имени Пирогова Академии медицинских наук СССР и являлась лауреатом Государственной премии СССР. За ее именем получены три свидетельства на изобретения.

Похоронили же Наталию Сергеевну возле бабушки на Армянском кладбище столицы. Тут же, кстати, покоится и первая жена знаменитого отца Королевой.

Напомним, сам он – основоположник пилотируемой космонавтики Сергей Королев – умер 14 января 1966 года. "Тов. Королев был болен саркомой прямой кишки. Кроме того, у него имелись: атеросклеротический кардиосклероз, склероз мозговых артерий, эмфизема лёгких и нарушение обмена веществ. Ему была произведена операция удаления опухоли с экстирпацией прямой и части сигмовидной кишки. Смерть наступила от сердечной недостаточности", – сообщала советская печать о причинах болезни. С ним прощались в Доме Союзов, а урну с прахом похоронили в Кремлевской стене.