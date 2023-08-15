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Вторник 15 августа

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Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв

Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв
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К певице Ладе Дэнс приставили охрану после аварии.

В начале августа 56-летняя Лада Дэнс попала в страшное ДТП на 52-м километре трассы М2 "Крым" в Подольске. Артистку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами доставили в больницу. На данный момент певица перенесла две операции. Она уже несколько раз выходила на связь с журналистами и рассказывала о своем состоянии.

А в недавней беседе с прессой Лада призналась, что получает угрозы от отвергнутого поклонника. Тот обещает ее убить. Певице пишут и другие злопыхатели. Они заваливают ее письмами в соцсетях и звонят на личный номер. Из-за угроз к певице приставили охрану. "Выйду и со всеми разберусь", – пообещала доведенная до нервного срыва исполнительница хита "Девочка ночь".

Менеджер Лады Дэнс дал понять, что вычислит всех так называемых хейтеров, которые угрожают певице. Мол, тот, кто попытается навредить артистке, лишится частей тела.

Интернет-пользователи, наблюдая за происходящем, разделились на два лагеря. Одни искреннее сочувствуют Ладе Дэнс и переживают за нее, другие скептически относятся к этой истории. Но появившиеся в Сети снимки изувеченной артистки не оставляют сомнений, что с ней случилась беда.

15 августа 2023, 15:45
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Хулиганский вечер Лады Дэнс

В Москве прошла премьера новой хулиганской комедии режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Его веселое творение одной из первых оценила Лада Дэнс (слева).
Елена Беркова с возлюбленным.
Максим Петров и Агния Кузнецова.
Певица Нюша.
Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова.
Алексей Гаврилов.
Перенесшая операцию по увеличению груди Анна Калашникова не стала задерживаться в больнице и вышла в свет.
Главные роли в ленте исполнили: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и другие.
Бывший бойфренд Ксении Собчак Илья Яшин со спутницей.
Актриса Анна Старшенбаум.
Милош Бикович.
Подружки Анна Старшенбаум и Аглая Тарасова.

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